Ciudad subterránea: aseguran que en la zona se ven extrañas luces

Un equipo periodístico de El Diario de la República se lanzó a la aventura de sumergirse en el misticismo de los Cerros del Rosario, en cercanías a La Toma. Emprendió un viaje a la zona para tomar de primera mano testimonios e imágenes del sitio. La mañana estaba dibujada por varias nubes que parecían acariciar la altura de las sierras. El aire húmedo se metía en los pulmones en una suerte de lazo vital cósmico que trataba de iluminar el camino.

Primero se recorrió un tramo de la ruta 2 en dirección a Paso Grande. Prácticamente en simetría a la formación rocosa, que se divisa desde lejos, se ingresó por un camino de tierra a unos 7 y 10 kilómetros hacia el este. En una de las primeras curvas que dibuja el predio, unas tres especies de caranchos salieron a vuelo de golpe. Ahí se trazó el primer detalle fuerte. Dicen los místicos que la naturaleza da señales, fundamentalmente en los animales. No hubo dudas de que la búsqueda se iba a retroalimentar de sospechas que se hunden en un misterio infinito.

Secreto a voces. Muchos han tenido vivencias en la zona y las han naturalizado; hay cautela a la hora de hablar.

Se hicieron imágenes en diferentes planos y se trató de hablar con lugareños. La tarea se sabía utópica de antemano. Investigadores de diferentes provincias habían tratado de conseguir relatos y sus búsquedas no tuvieron los resultados que se esperaban. La circunstancia no fue muy diferente con este medio. Sin embargo, un vecino se animó a hablar.

El hombre se encontraba en sus tareas cotidianas. Su esposa recibió al equipo periodístico en primer término. Fuera de cámara, la simplicidad y sinceridad fueron tajantes. El diálogo infería que habría un gran aporte. Al ver las cámaras, dijo que no quería dialogar de ese modo. Se trata de una cautela lógica, cualquiera que toca estos temas es señalado como loco en el mejor de los casos.

Sin embargo accedió a hablar, sin revelar su identidad. “Cuando me vine a vivir, me decían: ‘Te van a llevar los marcianos’. Lo único que vi, una vez, fue una luz. Una noche hubo una especie de explosión sin ruido, se iluminó todo en un segundo. Fue raro, en el cerro”, dijo Ramón.

Su palabra no terminó ahí. Confirmó que ha recibido consultas de gente interesada en estos temas, para acercarse a los cerros y palpar experiencias en primera persona.

Tras la palabra del lugareño, se emprendió la búsqueda de más testimonios, pero los resultados fueron negativos. Aún así, el halo místico siguió en medio de la nota.

Tras varias observaciones, que en todo momento se mezclaron de escepticismo y de una esperanza casi agnóstica, se retomó camino a La Toma. Allí, el ingeniero y profesor, Carlos Quiroga, recibió a los periodistas en su domicilio.

La fuente se buscó porque en el año 2013, la Unión de Investigadores de Fenómenos Aeroespaciales (Unifa), pudo evacuar dudas con el docente. Aquí hay un detalle que no es para nada menor. Quiroga es un hombre de cultura, durante muchos años encabezó la Biblioteca Popular “Cerros del Rosario” (nombre paradójico). Es reconocido por su aporte al conocimiento y a la juventud. Su palabra es plenamente sincera y enmarcada en la lógica. Incluso su testimonio es tan puntual, que fue invitado a un encuentro nacional alusivo a la ufología para dar testimonio de lo que vivió.

Sin previo aviso, abrió las puertas de su casa. Remarcó que de la ciudad subterránea no podía dar precisiones, pero comentó algo que le pasó en la zona de Colonia Delia, ubicado a alrededor de 40 kilómetros de los Cerros del Rosario y a 15 kilómetros de San José del Morro, muy cerca de una línea de espacio a la que se atribuyen cuestiones magnéticas/esotéricas.

Comentó que un día repartía semillas de sorgo. A la tarde, cuando emprende regreso, llega a un campo. Quiroga tenía una cena en La Toma y andaba con el tiempo justo. Sin embargo se quedó a conversar ante la insistencia del propietario del sitio.

Se hizo de noche y debía regresar. Desde la casa a la salida, hay 2 mil metros, medidos exactamente. Cuando va hacia la tranquera venía un empleado a caballo, y lo detiene un momento para consultarle sobre una montura que tenía Quiroga. Todo sin bajarse de la camioneta que manejaba.

Cuando charlábamos, veo por el espejo retrovisor una luz que me encandila, muy fuerte. Él, que estaba de frente, observó algo mejor y me dijo: ‘mirá lo que viene’. Carlos Quiroga

“En un momento pensé que se había incendiado una bolsa, porque al fumar se saben prender fuego las bolsas que uno lleva en la camioneta. Me bajo y vimos una luz muy intensa con la particularidad de que era un aparato que no hacía ruido ni generaba calor. Con semejante luz no generaba calor”, agregó.

Según apuntó, la impresión que tuvieron es que lo que ocurría estaba muy cerca. Se trataba de una luz muy blanca que por momentos emitía resplandores medios celestes. “Nos quedamos ahí, yo con mucho miedo sinceramente porque no sabíamos qué iba a pasar. En un momento, se desplazó con muchísima velocidad. Vimos que se iba y que daba la vuelta. Ahí pensamos que nos iban a llevar. Hizo ese movimiento cuatro veces”, aseguró.

Quiroga comentó que la luminosidad era tan fuerte, que podían ver con una nitidez precisa un tractor que estaban arreglando en un campo vecino, que está ubicado a 4 kilómetros del lugar. Dijo que mucha gente vio lo que ocurrió, aunque para algunos había sido más hacia el sur. Cuestiones de perspectiva. En el predio donde estuvo la luz quedó una especie de círculos en los que por mucho tiempo no creció nada.

“Especialistas en estos temas que vinieron a El Volcán en 2018, que me invitaron para hablar de esta experiencia, me dijeron que los aterrizajes se producen muy cerca de líneas ferroviarias y en cementerios. Lo que vimos fue cerca de la línea del ferrocarril”, precisó.

Ubicación, desde el aire: un viaje a la profundidad

En la búsqueda de información sobre la ciudad subterránea de los Cerros del Rosario, sorprendió encontrar el supuesto punto específico de la ubicación geográfica.

Al colocar las palabras claves en la web, se puede advertir que el mapa satelital sitúa a la metrópolis intraterrena en una triada rocosa que une al Volcán Irina Bulich, Volcán Fozza y la propia ciudad en cuestión. Por las imágenes, el ingreso al área se podría hacer únicamente a modo de travesía, no hay caminos o circuitos de fácil acceso.

La zona ha sido visitada por diversos investigadores y aficionados a la ufología y temas paranormales.

Un amuleto esotérico en medio del camino

El equipo periodístico de El Diario recorrió diferentes puntos aledaños a los Cerros del Rosario. En la búsqueda de testimonios con vecinos de la zona, un objeto casi imperceptible sumó misticismo al recorrido.



En la parte superior de una tranquera se pudo observar una medalla del tetragrámaton, un antiguo talismán que en sus inicios era utilizado por hechiceros de la edad antigua y que con el tiempo se extendió a diferentes usos, siempre ligados a una suerte de protección contra las envidias o las energías negativas.

Medalla. Está en un campo.





El objeto está plagado de simbolismo y en el mundo esotérico se considera un amuleto muy poderoso; expresa la dominación del espíritu sobre los elementos de la naturaleza. Proviene del término griego tetragrammaton, que quiere decir palabra de cuatro letras, esto en referencia al nombre hebreo de Dios, formado por las palabras Yod, Hed, Vav y He.



Con la estrella de 5 puntas hacia arriba, la medalla representa el camino a la luz y la sabiduría interior, mientras que hacia abajo grafica la oscuridad.



El talismán se pudo ver gracias a la espera de unos minutos en el ingreso a una casa de la zona. Sin embargo, nadie atendió y nadie pudo dar alguna precisión sobre la presencia del símbolo en medio del campo.



No hay nada que lo compruebe, pero en la zona se percibe una vibración especial. Quizá, el amuleto guiñó algunas preguntas.

El guía que tuvo una experiencia inolvidable

Sergio Ratto, guía turístico y escultor, es un conocedor de las zonas de montaña de la provincia. Aproximadamente en septiembre del 2021, fotografió un OVNI en uno de sus viajes.

Por entonces, no quiso brindar con exactitud la ubicación del hecho, pero se infiere que se trató de un encuentro en un sector cercano a La Toma.

Aseguró que lo que vio lo dejó sin palabras.

"Salimos a explorar, con dos amigos, lugares a los que nunca habíamos ido. Llegamos a un cierto punto y decido pegar la vuelta. Mis amigos quisieron caminar y cuando nos separamos, bajo una sierra, subo otra y ahí veo una cosa plateada enorme entre medio de dos sierras", relató en declaraciones periodísticas.

La referente del Café Ufológico Volcán, Blanca Acosta, comentó que Ratto es un gran amigo del grupo y detalló que él tuvo la oportunidad de hacer un importante recorrido en el sector. "Sergio Ratto fue varias veces y encontró el posible lugar (de la ciudad intraterrena) que es muy extenso, pero no encontró la entrada de la que se habla en el relato (de 1970). En la última expedición que hizo tuvo un avistamiento, un contacto de segundo tipo. Hoy, Sergio se encuentra en delicado estado de salud y le dedico esta nota", expresó Acosta.

La experiencia de Ratto es clave. Que se haya dado la observación de un posible OVNI, aumenta los indicios de la posible existencia de la ciudad intraterrena. Si bien las pruebas empíricas son contundentes en que no existe la vida en el subsuelo, la relación de lo extraterrestre alimenta injerencias en lo intraterreno.

Próximo capítulo

En el capítulo III se ampliará información de las averiguaciones que concretó el grupo Unifa, de La Plata, en el año 2013. Los investigadores estuvieron en el terreno y desarrollaron una serie de indagaciones que al día de hoy resuenan en el campo ufológico.