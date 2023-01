Cerros del Rosario: una mirada escéptica al misterio subterráneo

Conocer qué ocurre en el interior de los Cerros del Rosario es prácticamente un viaje iniciático y comprender sus anécdotas es para muchos un entendimiento que se adquiere al subir los peldaños de la escalera del cosmos. El origen de la historia de la ciudad subterránea se remonta al periodista Stephens Wrapp, quien escribió un texto alusivo para la revista Dimensión Desconocida. También se atribuye a una narración del ya fallecido ufólogo y parapsicólogo Fabio Zerpa. Sin embargo, ¿de dónde surgió el relato? ¿Cómo se registró? ¿Qué hay en la comunidad que habita bajo tierra? ¿Existen los seres intraterrenos? La respuesta a estas preguntas se diluye en el relativismo.

Muchos han tratado de indagar los misterios, pocos sellaron conclusiones. Entre los estudiosos que arribaron a la zona se destaca la Unión de Investigadores de Fenómenos Aeroespaciales (Unifa), de La Plata, Buenos Aires. El periodista e investigador Carlos Eduardo Cappuccio, quien actualmente integra el Grupo de Investigación de Fenómenos Aeroespaciales (GIFA), concretó indagaciones en los cerros en 2013 a instancias de la Unifa.

Una aproximación. Así sería la ciudad subterránea según las referencias que brinda la inteligencia artificial.

“Una vez vi un libro de un famoso investigador argentino, que entre sus historias figuraba una ciudad subterránea en los Cerros del Rosario, pero no en San Luis, sino en La Rioja. Cuando decidimos averiguar, se contaba sobre un párroco que construyó una comunidad en los cerros y que él y otras personas pudieron entrar a la ciudad, pero no figuraba en La Rioja, apuntaban a La Toma. Entonces fuimos a esa localidad”, comentó en diálogo con El Diario de la República.

En el trabajo de campo no pudieron comprobar ningún detalle. El relato no figuraba en ningún registro de la época. En la iglesia del pueblo no hay datos de ningún sacerdote que haya desarrollado un pueblo cristiano en la zona; no obtuvieron nada concreto. Incluso recorrieron los alrededores de los cerros, pero no lograron adentrarse en la profundidad, porque el ingreso está sellado por campos privados.

El testimonio que consiguieron fue el del ingeniero y profesor Carlos Quiroga, quien les comentó sobre su experiencia de encuentro cercano de segundo tipo (pudo ver un OVNI y atestiguó la huella que dejó la nave). Pero las referencias del mundo intraterreno fueron imposibles de constatar.

“¿Qué se encontró? Absolutamente nada. ¿Suceden cosas en La Toma? Sí, suceden, como en Villa de Merlo, como en Capilla del Monte, como en Salta y tantos otros lugares del país. Pero sobre los Cerros del Rosario no corroboramos ni la más mínima evidencia. Nosotros vamos a lo real, necesitamos evidencias tangibles y no las obtuvimos. Uno va a Capilla del Monte, por ejemplo, y hay un montón de historias, la mayoría inventadas. Hay gente que lucra, ese es el gran problema de la ufología en Argentina”, opinó Cappuccio.

El especialista se muestra escéptico ante la falta de pruebas, pero no niega la existencia que va más allá del entendimiento humano. De hecho, comentó que cuando era adolescente vio tres naves. Las pudo observar en formación triangular y ese momento lo marcó para siempre. Desde ese hecho, empezó a indagar en la temática. “Tengo 61 años, viajé por casi todo el país y todavía no tengo respuestas”, manifestó.

“Hablar de ciudades intraterrenas es hablar de esoterismo, de misticismo. Te dicen que en un lugar hay una civilización, pero que no estás al nivel mental para captarlo”, agregó.

Una historia real

Cappuccio comentó que en su búsqueda conoció una historia muy particular. Según recordó, una mujer ya fallecida de la zona de Potrero de los Funes le contó que desde pequeña vivió en una casa de barro y paja junto a su madre, su padre y un hermano menor. Su papá trabajaba en el campo todo el día y la mamá cultivaba y hacía el pan. Eran muy pobres. De acuerdo a Cappuccio, cuando visitó a la mujer en cuestión (hace 18 años), aún estaba la base del ranchito y la perforación de la bomba de agua que utilizaban.

La mujer le detalló que cuando era pequeña, su hermano jugaba en el monte. Un día, su mamá juntaba las cosas del niño, entre las que había bolitas de barro que le hacían para jugar. En medio de las canicas, encontró unas que describió como “de cristal”. Eran como las famosas bolitas con las que tantas generaciones jugaron. Sin embargo, lo curioso es que no tenían dinero para comprarlas, nunca habían ido a la ciudad para adquirir ese artículo.

Cuando le preguntaron al pequeño de dónde las había sacado, respondió que se las dio un chico que jugaba con él en el monte. La sorpresa los inmutó. En el sector no había familias que tuvieran hijos de esas edades. Cuando la madre indaga en más detalles, el niño le dijo que su amigo tenía el pelo amarillo, piel blanca y ropas largas.

“¿Qué podría entenderse por ropas largas? Que usaba túnica. Esto me consta que es real. La mujer me lo contó a sus 80 años. Esas cosas suceden y seguirán sucediendo”, remarcó. Se trataría de un tipo de ser extraterrestre.

Mutilaciones

Cappuccio subrayó que el fenómeno que se repite al día de hoy es el de las mutilaciones de animales. Asimismo, aseguró que muchas veces este tipo de acontecimientos se tapan.

“He estado al lado de una vaca mutilada. El animal estaba en otro lote y apareció a una distancia muy amplia, a 2 kilómetros. El comisario del pueblo me dijo que el fenómeno era aéreo. Hace unos años, en La Pampa, pasó algo con una vaca a la que le llevaron el no nato; estaba preñada. Una mujer de la Policía me aseguró que había unos 30 casos por mes. Voy a verla en persona y no estaba. Al día siguiente la busco y no estaba. Al tercer día voy y les pido que me pongan en contacto vía telefónica. Me comunicaron y me negó todo”, recordó.

“En una oportunidad, en una mutilación de ganado, la Policía que arribó para ver el caso no era de ese lugar y fue con equipos a probar radioactividad. ¿Qué fuerza de seguridad hace eso por cuatrerismo o abigeato? Ellos saben qué sucede. Así están las cosas”, agregó.

Último capítulo

La palabra de Cappuccio es una de las pocas referencias que hay sobre lo que ocurre en los Cerros del Rosario. Su visión es, ante todo, una duda y asegura que en todos los casos trabaja “con los pies sobre la tierra” para encontrar los datos más palpables posibles.

Sin embargo, el tema no se agota ahí. En la próxima publicación, que será el último capítulo de esta fascinante historia, se tratarán las apreciaciones del Café Ufológico Volcán, que brinda datos claves de las ciudades intraterrenas. También se ampliará el concepto del triángulo magnético en el que se encuentran inmersos los Cerros del Rosario.