Alberdi debuta de visitante ante Atlético y Biblioteca Bell

Alberdi Club de Villa Mercedes debutará de visitante frente a Atlético y Biblioteca Bell de Bell Ville en la Liga Federal de Básquetbol 2023, según indicó la Confederación Argentina a través de su página oficial.

El enfrentamiento contra el "Albinegro" está previsto para el 11 de febrero próximo, dentro de la Zona 2 de la Conferencia Centro, donde además del "Azurro" hay equipos de Córdoba y Santa Fe.

De acuerdo a la entidad madre del básquet argentino, que detalló el fixture de las 2 primeras fechas, el torneo iniciará el 28 de enero con 3 partidos válidos por las conferencias Sudeste y NOA.

En la primera, Unión de Mar del Plata y Villegas recibirán a Atenas y Estudiantes de La Plata, respectivamente. Y en el NOA, San Martín de Tucumán será anfitrión de Belgrano de Santiago del Estero.

Alberdi, conducido técnicamente por Santiago Turri, se presentará por primera vez en casa el miércoles 15, frente a Almafuerte de Las Varillas, que en su estreno recibirá a Suardi de Santa Fe.

En un principio estaba previsto que los mercedinos empiecen su camino dentro de la Conferencia Cuyo, pero luego la Confederación Argentina de Básquetbol decidió reubicarlos en la división Centro.

En la Zona 2, Alberdi tendrá de rivales en la Fase Regular a Atlético y Biblioteca Bell, Almafuerte, Suardi, 9 de Julio (Morteros), El Ceibo (San Francisco) y Bochas Sport Club (Colonia Caroya).

Forma de disputa

Durante la Fase Regular los clubes de la Zona 2 de la Conferencia Centro se enfrentarán en partidos de ida y vuelta. El mejor equipo ubicado en la tabla accederá a la siguiente instancia de los playoffs, mientras que los demás se medirán emparejados de la siguiente manera: 2° vs. 7°, 3° vs. 6° y 4° vs. 5°.

Los encuentros serán al mejor de 3, con el formato 1-2 para el mejor clasificado. A continuación, los que siguen en carrera jugarán frente a los 4 clasificados de la Zona 1 de la división Centro, por 4 plazas para el Interconferencias.

Primer amistoso

Alberdi, que encara su tercera semana de trabajo, jugará esta noche en La Pampa desde las 21 su primer amistoso frente a All Boys de la ciudad de Santa Rosa.

El encuentro le servirá a Turri como banco de prueba de cara a la primera función del "Azurro" en el certamen de ascenso, cuya edición 2023 contará con 102 equipos repartidos en 8 conferencias.

Cabe destacar que el elenco mercedino será el único representante de la provincia en la tercera categoría del básquetbol argentino, y que ha venido trabajando en doble turno con 9 refuerzos: Agustín Más Delfino, Maximiliano Ríos, Pedro Amoros, Jonathan Thorp, Ignacio Farías, Francisco Imaz, Fabricio Gentile, Santiago Costa y Thiago Stefani.

Zona 2 - Fechas 1 y 2

9/2: Bochas Sport Club vs. 9 de Julio

11/2: Atl. y Biblioteca Bell vs. Alberdi

12/2: Almafuerte vs. Sp. Suardi

13/2: El Ceibo vs. Bochas Sport Club

15/2: Alberdi vs. Almafuerte

16/2: 9 de Julio vs. El Ceibo

18/2: Sp. Suardi vs. Atl. y Biblioteca Bell