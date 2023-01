Un plan apícola destinado a mujeres que tienen empuje

Ellas estuvieron atentas a cada explicación que compartió Enrique Careaga, el técnico universitario en Producción Apícola e integrante de la Cooperativa Apícola Río Quinto, quien fue el encargado de dictar el curso de iniciación apícola, organizado por Bárbara Castiglione, jefa del área Cultivando Nuestra Tierra. Hace unos días terminaron las clases y el broche de oro fue la entrega de certificados, kits con indumentaria y accesorios para cuidar las abejas y una colmena.

“El balance fue positivo, era la primera vez que se realizaba esta iniciativa, pudimos ver a las participantes entusiasmadas y motivadas. Poder ofrecerles herramientas para generar un proyecto personal o fortalecer el que ya tuvieran fue una experiencia maravillosa”, expresó Castiglione.

El curso se desarrolló en la oficina ministerial de Villa Mercedes.

Buena opción. Las asistentes al curso podrán desarrollar la actividad y asesorarse.

“Primero se dictaron las clases teóricas y después las prácticas. Entre las mujeres que se inscribieron se realizó un sorteo y ganaron los kits. Las que no resultaron ganadoras recibieron colmenas igual”, especificó y añadió que la iniciativa surgió de una demanda del sector para generar mano de obra y ofrecer la posibilidad a las mujeres rurales de generar un oficio y desarrollarse en el sector apícola.

Como parte de la tercera y última clase, Careaga abordó temas como la sanidad apícola (enfermedades de las abejas), enjambrazón y métodos de reproducción (núcleos y paquetes) de las colmenas y flora apícola provincial.

15

fueron las productoras que se anotaron en el curso de iniciación apícola que brindó en diciembre el Ministerio de Producción, y fue organizado por el área Cultivando Nuestra Tierra.

“Estamos muy felices de haber realizado este curso que inició como una idea y hoy es una realidad. Sabemos que por distintas razones el mundo de la apicultura está principalmente asociado a los hombres, pero queremos abrir un nuevo camino. Que haya sido solo para mujeres es nuestro aporte en la disminución de la brecha entre géneros. Con ellas esperamos generar grupos de apicultoras que trabajen juntas en la provincia”, aseguró Juan Manuel Celi Preti, jefe del Programa Producción Agropecuaria y Arraigo Rural.

“Mis expectativas radicaron en aprender, tengo 61 años, nunca es tarde para estudiar y buscar conocimientos, me encanta la iniciativa. Mis padres tuvieron colmena cuando yo era chica y esto me sirve para comenzar a producir miel. Me veo jubilada y con colmenas en Villa de la Quebrada, soy de San Luis capital, pero me encantaría que mis nietos también se sumen a la actividad, por qué no. No hay que tener miedo, solo se necesitan fuerzas y ganas”, expresó Blanca Edith Garro, una de las alumnas.

Por su parte, Careaga indicó que observa que hay una gran demanda de talleres de este tipo, “este es netamente de iniciación, hay muchos cursos en internet, pero de iniciación son pocos. Iniciarlo, probarlo y lanzarlo fue un acierto de su parte. Tuvimos una buena convocatoria, es muy bueno que sea con perspectiva de género. Esto es algo que tendríamos que replicar en toda la provincia”, aseveró y añadió que la clave está en entender que la actividad es un oficio, que no requiere mucho tiempo de cuidados.

Otro impulso con gusto a miel

A tono con la iniciativa provincial, Nación, a través del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), publicó en su sitio gestiones a saber para desarrollar una producción apícola familiar.

En el artículo señalan cuáles son los trámites necesarios que deben realizar los productores y productoras.

Quienes realicen la actividad apícola deben inscribirse en los registros nacionales Sanitarios de Productores Agropecuarios (Renspa) y de Productores Apícolas (Renapa). El Renspa es el registro sanitario del Senasa para todas las actividades de producción primaria del sector agropecuario y asocia al responsable sanitario (persona productora) con su actividad productiva y el lugar de la producción (predio). El productor debe contar para su inscripción con DNI y CUIL o CUIT y se realiza por autogestión o en las oficinas del Senasa.

La inscripción en el Renapa, que funciona bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, se puede realizar por autogestión y se deben inscribir aquellos que posean cinco o más colmenas. Ambos trámites son gratuitos y obligatorios.

Extracción y fraccionado

“Es necesario recordar que en 2018 se incorporó en el Código Alimentario Argentino (CAA) el artículo 154 quater, que establece ciertas excepciones para los establecimientos que elaboran y/o comercializan alimentos a partir de la actividad agroalimentaria familiar (resolución conjunta 13/2018). Este articulado alcanza 16 categorías de alimentos, entre las que se incluye la extracción y fraccionamiento de miel, a partir de lo que se espera contribuir a la formalización de esta dentro del sector”, explicó Mariana Miró, licenciada en Gestión de Agroalimentos de la Coordinación de Agricultura Familiar del Senasa.

Cuando la miel se comercializa a granel y en diferentes provincias, las salas de extracción y fraccionamiento serán habilitadas en el Senasa, en el centro regional correspondiente al lugar de radicación de la sala de extracción.

Quienes cuenten con la inscripción en el Renspa del Senasa y a su vez en el Registro Nacional de Agricultura Familiar (Renaf) acceden a la eximición del arancel del trámite del Senasa de manera automática. El trámite se realiza a través del Sistema de Información Federal para la Gestión del Control de los Alimentos (Sifega) perteneciente a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).

En caso de que se comercialice a nivel local, la habilitación del establecimiento como del producto, se realizará de acuerdo a lo establecido en ordenanzas municipales y/o provinciales. Cuando el elaborador, sea además, productor de las materias primas, la quinta o establecimiento debe estar inscripto en el Renspa.

En cuanto al rotulado, se debe cumplir con la información obligatoria establecida en el capítulo 5 del Código Alimentario Argentino. Esa información incluye: denominación del producto, origen, registros, fecha de vencimiento, identificación de lote, lista de ingredientes, contenido neto, nombre o razón social y domicilio del elaborador, condiciones de uso y conservación, cuando corresponda.

Las personas interesadas pueden descargar la infografía en formato pdf, consultar las fichas técnicas de las categorías del artículo 154 quater donde se detallan las gestiones mencionadas así como las especificaciones de proceso - puntos clave, o escribir un correo electrónico a senaf@senasa.gob.ar.

Redacción / NTV

.