"Manu" Mansilla se presenta en la sala Amigxs de Merlo

Cada historia que se cuenta cumple una función en los espectáculos de Manuel Mansilla, el actor y titiritero que regresó al teatro Amigxs de Merlo, el espacio cultural que lo convocó para que sea uno de los primeros en subirse al escenario el día de la reinauguración, en 2017.

Su estadía en la localidad comenzó ayer cuando presentó su unipersonal “Los tres propósitos del que anda cantando”, y hoy despide el fin de semana con la función “Títeres a cielo abierto”, que será a las 21:30 con entradas a 500 pesos.

Viajar es el propósito de "Manu" en la vida y lo cumple hace 23 años, cuando agarró por primera vez sus títeres y salió a la ruta para buscar nuevos escenarios. Con el show que presenta en la actualidad hizo lo mismo. Lo pensó en 2008, lo terminó en 2010 y en pocas semanas ya estaba a orillas del mar en la Isla Margarita en Venezuela con un público que aplaudía sus ocurrencias.

“El manejo de títeres es lindo hacerlo de a dos, porque mientras más manos tenemos es mejor. Sin embargo, ser solista me permite resolver un montón de cosas, desde lo económico a lo viajero. Es mucho más cómodo y rápido”, contó Manuel.

El espectáculo que presenta hoy cuenta tres historias. La primera se trata de Benigno Escalante, un monstruo que habita en el centro de la Tierra pero que la gente rápidamente se dará cuenta que es un tierno ser anaranjado. La segunda historia retrata a Peligro, un pandillero que quiere conquistar el mundo y arma una banda con el público a base de propuestas extrañas para destruir el planeta. Por último, llegará “Conversaciones con Luis”, donde el titiritero le tiene que comunicar a uno de los personajes que es un títere, y darse cuenta que la mejor forma de convivir con los demás es aceptarse uno mismo.

“Las obras pasan por la emoción, la risa y el miedo, como la vida misma. Me gusta estar en el escenario como un 'Manu' que cuenta cosas, de dónde viene, a dónde va, y eso me acerca bastante al público”, agregó Mansilla.

Su carrera comenzó en su juventud en Lomas de Zamora. Ahora el artista ronda los 40 años y estudia el Profesorado de Teatro para perfeccionar sus técnicas. “Siempre digo que quienes somos titiriteros somos actores y actrices, aunque no todos los actores y actrices son titiriteros, pero no hay manera de hacer lo que hacemos si no se tiene una formación actoral”, explicó.

Manuel se formó en la escuela de títeres del maestro Ariel Bufano del Teatro San Martín y luego siguió en la búsqueda de nuevos conocimientos por su parte. Actualmente estudia la línea del teatro antropológico y, además, escribe, produce, dirige y forma a otras personas a base de entrenamientos de distintas técnicas, tanto para teatro independiente como comunitario.

Pero más allá de tantos títulos y formaciones, Mansilla se considera un viajero, y en cada experiencia por el mundo encuentra una nueva enseñanza. “Decido que mi profesión suceda en el camino, en el encuentro y así llegar a diferentes públicos que tengan ganas de ver lo que soy y lo que propongo”, expresó.

Manuel destacó que en la investigación y la experiencia ve las nuevas formas de encontrarse con la gente. “Investigo qué es lo que pasa cuando nos encontramos y la función del arte en nuestra vida. Cuando creo un espectáculo lo hago con el pensamiento puesto en que tiene que dejar un mensaje valioso o que resuene dentro del espectador”, concluyó.

