El paisaje más soñado

Los paisajes urbanos y rurales de San Luis confluyen en la obra de Alejandra Etcheverry, la reconocida artista plástica de la provincia que presentará, en una exposición en el Hotel Internacional de Potrero de los Funes, su visión de la provincia.

La muestra llamada “Colores en el tiempo” está compuesta por más de 30 obras en óleo y espátula, pero también de dibujos inéditos y trabajos de arte urbano, basado en arte digital que Alejandra convirtió en cuadros de óleo y acrílico de gran tamaño.

La inauguración es este sábado a las 20 para todo el público y las creaciones quedarán exhibidas solo para los huéspedes del hotel. Las mismas están a la venta y se pueden adquirir a través de un código QR que tendrá cada ejemplar.

“Voy a presentar distintas obras, sobre todo nuevas. Hay algo del paisajismo de San Luis que estoy haciendo, de arte urbano digital que lo he pasado a obras de óleo y acrílico, y también hay una serie de dibujos que no he mostrado mucho y son inéditos", dijo la pintora, quien señaló que algunos de los trabajos mostrados hoy fueron hechos durante la pandemia.

También, "Colores en el tiempo" tendrá un apartado con las poesías que se publican todas las semanas en el semanario La Opinión, junto a una obra de su autoría. "Vamos a hacer una pequeña lectura y las obras que van a estar ahí expuestas son como una introducción para el salón”, contó la artista.

El 2022 fue un año muy positivo y de muchos logros para Alejandra. En diciembre, representó a Cuyo como jurado en el Premio Salón Nacional de Artes Visuales y antes participó de la feria de arte BADA que se realizó en la Rural en Buenos Aires donde representó junto a otros artistas puntanos a San Luis. Estuvo además en el Mercado de las Industrias Culturales (MICA) y sus obras fueron parte de algunas exposiciones provinciales, nacionales e internacionales.

“Recibí la noticia de que fui seleccionada para exponer en la prestigiosa galería de Londres Boomer en London Bridge. Las dos obras de arte digital que fueron elegidas son ‘Calles transitadas’ y ‘Neblina de la mañana’ para formar parte de la muestra", recordó la artista.

La exposición estará abierta desde el 13 al 18 de enero con una visita privada el día de la apertura de 18 a 21 en el espacio de la galería en Tower Bridge Area.