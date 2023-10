La Punta: municipales advierten que seguirán con las medidas de fuerza

El Consejo Departamental Provincial (CDP) de ATE decidió continuar con las medidas de fuerza el próximo martes para pedir la reincorporación de cuatro empleados de la Municipalidad de La Punta y exigir el cese inmediato de la persecución sindical. La jornada de lucha comenzará a las 7, con asambleas en los sectores de trabajo y con cortes de ruta en las inmediaciones de la ciudad.

La manifestación ya fue informada a la Comuna por medio de una nota. Los empleados indicaron que realizarán una jornada de lucha en repudio de los despidos; para que se termine con la violencia laboral, las amenazas y la persecución; para exigir que concluya la precarización laboral y los salarios por debajo de indigencia y para que mejoren las condiciones de trabajo.

“Nosotros queremos resolver la situación, pero desde el Municipio no tenemos respuesta; por eso seguiremos con las jornadas de lucha para que no haya más despidos ni persecución”, precisó el secretario general de ATE San Luis, Fernando Gatica.

En el sindicato indicaron que, tras los reclamos de mejoras, entre los que está el cumplimiento del convenio por el piso salarial acordado con la Provincia, el Ejecutivo municipal realizó hace unas semanas una serie de despidos "arbitrarios y antidemocráticos", que atentaron contra la libertad sindical y el derecho a un trabajo digno. El viernes pasado, los municipales protestaron y quemaron neumáticos al frente del edificio municipal, en el Corralón y en la Planta Potabilizadora La Punta II.

“Pedimos que se respete el Tratado de La Toma, con el piso salarial de 300 mil pesos; y por la reincorporación de cuatro empleados contratados con aportes y que no les renovaron para continuar con sus funciones laborales. Uno de los echados era una afiliada al gremio y una de las más activas en la organización de nuestro sindicato en La Punta”, recordó.

Además, aseguró que, tras esta medida de fuerza, el Municipio procedió a castigar a los trabajadores que participaron en las manifestaciones, sancionando al personal o cambiándolos de sector de trabajo como castigo o amedrentamiento. “Con este tipo de actuaciones, la Comuna amenaza al personal para que desistan en sus reclamos por la reincorporación de los compañeros despedidos y por mejoras en las condiciones laborales”, destacó.

ATE señaló que los trabajadores de diferentes áreas en la Intendencia de La Punta desarrollan sus tareas bajo pésimas condiciones laborales de seguridad e higiene, con el agravante que cumplen con obligaciones que en realidad son propias del personal de planta permanente. Dicen que no hay contratos que den garantía laboral, que no hay aportes ni obra social, que no se entrega vestimenta de trabajo adecuada tal cual lo estipulan las leyes laborales, lo que pone en riesgo la salud o la integridad física de los empleados y que, además, hay maquinarias o camiones que se encuentran en pésimas condiciones de mantenimiento.

Redacción / NTV