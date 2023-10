Apuñaló a un hombre al que halló con su mujer y lo enviaron a prisión

Diego “Mariposa” Escudero regresó el jueves a prisión por orden de la jueza de Garantías 3 de Villa Mercedes, Mirta Ucelay. Fue detenido el martes 2 de octubre tras apuñalar a un hombre al que encontró en su casa junto a su mujer. El miércoles 4, fue acusado por el delito de “Lesiones graves y hurto” por la fiscal de Instrucción 2, Daniela Torres. Este jueves Ucelay resolvió procesarlo con prisión preventiva y unificar esta con otra acusación, por hurto simple.

En la audiencia de formulación de cargos del 4 de octubre, Hernán Herrera, defensor oficial en lo Penal 1, no formuló objeciones a la acusación provisoria, pero solicitó una prórroga de detención por el plazo de ocho días. Este jueves venció ese plazo y la jueza resolvió encarcelar a "El Mariposa” por el término de 50 días.

El hombre está sospechado de haber atacado a Miguel Ángel Morán, a quién hirió de un puntazo por el que tuvo que permanecer alrededor de una semana en terapia intensiva y algunos días más en sala común. La herida fue en la parte derecha del tórax, y el ingreso de líquido y sangre a uno de los pulmones obligó a los médicos a operarlo de urgencia para colocarle un drenaje pleural.

Cuando pudo dialogar con las autoridades la víctima denunció que Escudero también le robó una moto, un celular y una mochila con elementos de valor. Si bien la Policía recuperó la motocicleta, el celular y la mochila nunca aparecieron.

Según la acusación fiscal, el ataque ocurrió el pasado sábado 30 de septiembre en una vivienda en Felipe Vinuesa al 1200, entre Venezuela y Ramón Valdez, en la ciudad de Villa Mercedes. La Policía tomó conocimiento del hecho por el llamado al 911 de unos vecinos que socorrieron a la víctima.

Cuando los efectivos llegaron, encontraron a Morán sentado en una silla en la vereda, no lejos de donde fue herido. Una pareja de jóvenes a quienes les pidió ayuda estaban asistiéndolo. Mientras llegaba la ambulancia, el hombre refirió que estaba en la casa de una mujer de 37 años de apellido Suárez, cuando la pareja de esta, Escudero, llegó y lo apuñaló sin mediar palabras.

La misma víctima relató que tuvo que escapar en ropa interior y que el otro hombre se quedó agrediendo a la mujer. Efectivos de la Comisaría 30ª acudieron al domicilio y hallaron a Suárez en aparente estado de ebriedad, en buen estado de salud, pero reticente a recibir ayuda y brindar datos. Los agentes tuvieron que preguntarle por la mochila, el teléfono celular y la Motomel Blitz 110 bordó de Morán que habían quedado allí, pero no quedó del todo claro si Escudero se llevó o no el vehículo, pero lo cierto es que estaba en el domicilio: las otras pertenencias no.

Escudero “tiene varios antecedentes por delitos contra la propiedad y también contra la integridad física de las personas. Incluso ha purgado condenas en el Penal”, refirió una fuente policial de la Unidad Regional II. “En el barrio en el que vive, lo conoce todo el mundo por el prontuario y su mal vivir”, agregó.

El lunes siguiente al hecho, la fiscal Torres ordenó tomar entrevistas a los vecinos y a Suárez y hacer un rastrillaje en busca del arma utilizada en la agresión.

En la reanudación de la audiencia de formulación, Herrera hizo reserva de solicitar un cambio de calificación y, según su teoría del caso, se trató de un hecho enmarcado en las lesiones graves en un contexto de estado de emoción violenta. Además, planteó la posibilidad de culminar la causa mediante un proceso alternativo.

Asimismo, solicitó que se realice un peritaje psicológico para determinar un tratamiento para su representado, y pidió la acumulación de una causa que investiga la Fiscalía de Instrucción 1, por hurto simple y que también involucra a “El Mariposa”.

Sobre la medida de coerción, solicitó que sea un plazo razonable y que se resguarde la integridad física del imputado. La fiscalía no formuló objeciones en relación a la pericia psicológica ni a la acumulación de causa; mencionó la evidencia que resta incorporar y solicitó prisión preventiva por 70 días.

Luego de escuchar a las partes, Ucelay hizo lugar al pedido de la defensa y también al de la fiscalía, con la salvedad de que achicó el plazo de encarcelamiento.

Redacción / NTV