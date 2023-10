Unos 50 niños disfrutaron de un día para enamorarse de la aviación

Que los chicos y las chicas aspiren bien alto. Ese fue, metafórica y literalmente, el objetivo del taller que organizó la Asociación de Mujeres en la Aviación Argentina (AMAA), destinado especialmente para niños y niñas. Con juegos, didácticas y pequeñas charlas, buscaron que conocieran la actividad y pudieran enamorarse de algunas de las profesiones involucradas en este rubro.

El punto de encuentro fue el Aeroclub Villa Mercedes, recostado sobre la ruta provincial 33, en una siesta muy calurosa. Unos 50 pequeños y pequeñas, de muy variadas edades, llegaron junto a sus familias y se interiorizaron sobre las partes de un avión y su funcionamiento.

"La asociación organiza este taller, que se llama AMAA Kids, en diferentes provincias. Este es el tercer año que lo realizamos en la ciudad. Generalmente lo hacemos en agosto, en el Mes de las Infancias, pero por diferentes complicaciones meteorológicas lo fuimos postergando", contó Camila Flores Reig, la vicepresidenta de la institución nacional.

La pilota contó que la propuesta apunta a "brindar información aeronáutica adaptada para encontrar niños a los que les guste la aviación".

Por eso, primero se reunieron bajo la sombra del hangar y compartieron una pequeña clase sobre las diferentes partes que componen la estructura de un avión y el papel que cumple cada una en el vuelo de la máquina. Luego, se pusieron manos a la obra y colorearon dibujos que después pegaron en una cartelera para dejar expuesta en el club.

Sin embargo, la parte más esperada y aclamada por los asistentes fue el despegue de dos avionetas, que hicieron diferentes circuitos ante las miradas atónitas. Para más sonrisas, uno de los pilotos arrojó pequeñas bolsitas llenas de caramelos a su paso, como una piñata de cumpleaños en movimiento.

No solo los chicos y las chicas disfrutaron de la jornada, sino también sus familias, porque padres, madres y demás parientes los acompañaron equipados con reposeras, banquetas y mates para compartir.

José Luis Escudero, por ejemplo, contó: "Somos de venir seguido, sobre todo cuando realizan los festivales aéreos. Los chicos disfrutan mucho y es un lindo espectáculo cada vez que abren las puertas". Su esposa, Alicia, agregó: "Es una actividad muy linda para compartir en familia, además de que es un día hermoso para aprovechar". Mientras que el pequeño Matías expresó: "Me gustan los aviones y me gusta cómo hacen las vueltas. Me gustaría manejar uno".

La última parte del taller se completó cuando los pilotos aterrizaron y les hicieron preguntas a los chicos, para confirmar si habían aprendido correctamente todos los componentes de la aeronave que estaba frente a sus ojos.

"Hay niños que han venido desde el primer taller y estamos encontrando muchos a quienes les encanta, que reconocen cada vez que pasa un avión por sus casas. Somos una ciudad con mucha actividad aeronáutica, con el Aeroclub, la V Brigada, el aeropuerto y el aeromodelismo. En cualquiera de las ramas que ellos quieran seguir, los apoyamos", señaló Flores Reig.