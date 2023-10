La comunidad huarpe participó en un importante festival Sonoro Indígena

Por segundo año consecutivo, se realizó el Festival de Arte Sonoro Indígena, en Posadas (Misiones), un encuentro que reunió a artistas musicales solistas, agrupaciones y coros de pueblos originarios de Argentina, que representaron la cultura ancestral guaraní, huarpe, qom, wichi, charrúa, kolla y mapuche. San Luis estuvo representada por músicos del Pueblo Nación Preexistente Huarpe Pynkanta.

En la mística propuesta, se brindaron 13 conciertos en dos noches, en el Teatro Lírico del Parque del Conocimiento; también hubo dos talleres de capacitación y una feria de artesanos. Todas las actividades fueron abiertas al público y gratuitas.

El festival se desarrolló el 7 y 8 de octubre bajo el lema principal “Visibilizar, Fortalecer y Estrechar lazos”. Fue realizado a través de una articulación entre el Ministerio de Cultura de la Nación, el Ministerio de Cultura de Misiones y el Instituto Nacional de la Música (Inamu); con el apoyo de la Asamblea Federal de la Música.

La delegación que participó pertenece a la comunidad pykanta de San Luis y a la organización del pueblo pynkata de San Juan, Mendoza y San Luis. La representación puntana huarpe estuvo integrada por Takyer Carlos Villegas, Ya Chesye Maria Sosa y Omta Samay Ñerke Pachay Roque Miguel Gil Guaquynchay Guayama (autoridad tradicional y guía espiritual de la comunidad). Los tres artistas interpretaron siete cantos ceremoniales ejecutados con caja (Temte Lulunta).

“Es el segundo año que nos invitan a este Festival Sonoro Indígena, donde interpretamos cantos ceremoniales. Presentamos algunas canciones creadas por nosotros y otras que vienen de la tradición huarpe, en la que algunas las cantamos en castellano y otras en huarpe”, precisó Omta Samay Ñerke Pachay Roque Miguel Gil Guaquynchay Guayama.

Destacó que fue una experiencia muy importante actuar en este teatro misionero. “Fue muy lindo ver cómo se integraba la gente a distintas lenguas y entre pueblos también. En nuestro caso, nos trataron como si fuéramos artistas con trayectoria, fuimos aceptados y no nos sentimos discriminados. Paramos en muy buenos hoteles; un taxi nos buscaba y nos llevaba para hacer la prueba de sonido. No faltó la atención en los camarines para que no nos faltara el agua o el jugo, entre otros”, resaltó.

Los cantos que presentó el trío fueron “Takyery Jerkech, canto al Cóndor”, “Yka un canto al monte nativo”, “Pukuy Alegría del Encuentro y Reencuentro”, “Ñañeru canto a la partida Ancestral”, “Tayayko Algarrobo”, “Lulunta voces de los Ancestros” y “Umuk Taktek Neñe protección Ancestral”. “Es una de las formas de rescatar, revalorizar, mantener, revitalizar, y visibilizar nuestra existencia, cultura, identidad. También para enseñar a transmitir la lengua a nuestros hijos e hijas”, resaltó.

Tras la culminación del festival, los organizadores dijeron que una de las cuestiones que todos los artistas hicieron explícita, es el hecho de que este tipo de cancioneros lejos de circunscribirse al ámbito del entretenimiento, se ligan estrechamente por las cosechas de reivindicaciones territoriales y diferentes contextos que forman parte trascendental de cada cultura.

