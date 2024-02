La comunidad huarpe tiene complicaciones en su escuela

Si bien el gobierno provincial anunció este lunes el inicio del ciclo lectivo en toda la provincia, hay aulas que no comenzaron la actividad normal. Este fue el caso de la Escuela Pública Digital Rural N° 16 “Xumucpé”, de la comunidad huarpe. Un comunicado interno sostiene que por decisión de las autoridades y tutores, no habrá clases debido a la falta de ordenanzas que mantengan la limpieza en el establecimiento.

El mensaje fue reenviado a El Diario por una empleada, quien pidió reservar su identidad por temor a represalias. Ella describió el difícil panorama que enfrenta la institución.

Sobre la falta de personal de mantenimiento, la fuente explicó que el colegio atraviesa una etapa difícil desde su intervención, con la llegada de Claudio Poggi. Contaba con un presupuesto propio para funcionar, que no fue aprobado por el nuevo gobierno. De este presupuesto dependen 22 empleados de la comunidad, entre los cuales había quienes cumplían tareas en la escuela, en el hospital, en el cuidado de animales y también se desempeñaban en la confección de artesanías.

“En diciembre, con la gestión de Miguel Calderón, se presentó el presupuesto en Asuntos Municipales, pero el 15 de enero Fiscalía de Estado decidió nombrar de interventora a Flavia Carrizo, quien presentó un nuevo presupuesto y la misma no ha abonado los haberes de enero, el aguinaldo y la escolaridad. La comunidad no está de acuerdo con que se le haya nombrado”, detalló. Los trabajadores, a su vez, fueron rotados de sus habituales puestos laborales.

Con la falta de haberes, la mujer ya casi no tiene mercadería y no pudo comprar útiles y calzado para el inicio de clases. Otro problema que atraviesan es que el camión sanitario que solía visitar la zona ya no llega al lugar.

Existen otros inconvenientes recientes. “La institución va a tener tres niveles: secundario, primario y nivel inicial en un solo turno. Donde se encuentra el área de jardín, el baño está totalmente asqueroso, porque hubo una ruptura de un caño en el tiempo de vacaciones. Se cerró esa pérdida, pero no se limpió bien en ese transcurso”, enumeró.

“El día 26, cuando fuimos a inscribir a los chicos, nos encontramos con que los aires acondicionados no funcionaban porque hay partes de la escuela que no tienen electricidad”, agregó.

Problemas. Detectaron varias roturas en los desagües de los baños.

Otros puntos

La empleada especificó que el establecimiento, que queda en La Tranca, en el límite con San Juan y Mendoza, ya viene con dificultades desde hace tiempo atrás. Pérdidas de gas, problemas con murciélagos en los techos, falta de agua potable y de entrega de tablets y computadoras, entre otros. “El interventor anterior se hizo cargo, arregló el techo de la escuela, le puso un aislante para que no pase tanto el calor y cerró las entradas donde se metían los murciélagos”, aclaró.

En otro orden, piden un docente para el nivel inicial, ya que la maestra de la primaria se hace cargo de ambos niveles. Sin embargo, las autoridades les aclararon que para sumar a otro educador, la primaria debe tener al menos 25 alumnos.

Redacción/MGE