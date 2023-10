Control municipal: retuvieron 3 coches que brindaban el servicio de Uber

La saga de Uber no deja de sumar polémicas. En medio de las quejas de los taxistas —quienes pidieron controles para que la app no funcione— la Comuna sigue firme en su postura. Ya lo había señalado el secretario de Gobierno, Andrés Russo: la empresa multinacional “no cumple con los requisitos exigidos por la ordenanza que regula taxis y servicios contratados para el transporte de pasajeros”. En ese sentido, concretan una serie de operativos para verificar el cumplimiento de la normativa.

Según pudo constatar El Diario de la República, hasta ayer han retenido tres vehículos que prestaban servicios mediante la aplicación. Las actuaciones serán elevadas a la brevedad al Juzgado de Faltas de San Luis.

En Uber sostienen que en la ciudad no hay regulación específica. Y, en ausencia de eso, desde la compañía aplican criterios similares a otras ciudades que están en la misma situación (verificación de documentos y antecedentes, entre otros).

En primera persona

El Diario dialogó con un chofer de Uber a quien le retuvieron un vehículo. Para evitar mayores problemas a los ya generados, la fuente pidió reservar su identidad.

De acuerdo a lo que precisó, comenzó a trabajar para Uber el 10 de octubre, como un medio de ingresos extra a su fuente laboral fija. El sábado 14 de octubre, había tenido un viaje largo a la zona de Los Puquios; al regreso a la ciudad, de manera sorpresiva, quedó en medio de un operativo.

“Cuando volví al centro, trasladé a mis padres, que son gente mayor. Miré en la aplicación y me salía un viaje de siete cuadras. Lamentablemente, lo agarré. El usuario me esperó 20 minutos. Tomó el coche en Colón y España. En ese momento, no me llamó la atención y accedí al recorrido, pero cuando me di cuenta me puso para que lo lleve justo en medio del control. Para mí que estuvo armado. Es muy fácil enganchar a Uber porque ponés a alguien que se haga pasar por pasajero, lo llevás al control y listo”, lamentó.

En principio, el personal le requirió documentación típica como el carnet de conducir, cédula, DNI. Pero inmediatamente le solicitaron la libreta sanitaria. El motivo: transportaba a un pasajero. Le hicieron un acta como vehículo no habilitado y le indicaron llevar el coche hasta el galpón donde disponen los rodados retenidos. En un primer momento, le pidieron ser testigo al pasajero, pero este dijo estar apurado y se fue. Terminó haciendo lo propio una mujer que estaba en el lugar.

“Es indignante. En mi caso, es un laburo extra, pero si hay una persona que no tiene empleo y tenía un auto a su nombre, era una muy buena oportunidad. La gente pide Uber a gritos, es un beneficio comunitario muy bueno. Esto no va en contra de los taxistas. Nos quieren impedir empezar porque se quieren quedar ellos con el negocio. Tenemos un problema de demanda: los taxis no alcanzan, están llenos. Hoy debe haber alrededor de cincuenta Uber; no salió todo el mundo a decir que van a manejar un Uber. Por cincuenta personas que manejen un auto no van a desaparecer los taxistas”, opinó.

De acuerdo a lo que planteó, enviará una nota al Concejo Deliberante expresando su inquietud, que de alguna manera representa a una realidad generalizada en los choferes de la app.

“La normativa con la que te detienen es para taxis, remises y transportes escolares. Es del año 1994. Al final, dice que si trabajás en estos servicios y no estás habilitado, se procede a la multa y el juez dispondrá del secuestro del vehículo hasta que se obtenga la licencia. Pero digo, ¿qué licencia? Si mi auto es particular; no me pueden prohibir algo que no está regulado por ley. Me retienen sin ninguna regulación; no lo pueden hacer, no es delito transportar pasajeros”, aseveró.

El jueves, los taxistas reclamaron contra Uber en el Concejo Deliberante y le pidieron a la Comuna que intensificara los controles.

Redacción/MGE