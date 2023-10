Parker y Rosalez, las manos puntanas en los Juegos

Comenzaron los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile y el handball será uno de los deportes que entregará plaza para los Juegos Olímpicos de París 2024. En cada una de las selecciones, tanto masculina como femenina, habrá participación puntana de la mano de Ayelén Rosalez y James Parker.

El certamen femenino se disputará del 24 al 29 de octubre y el seleccionado argentino enfrentará en el Grupo A a los representativos de Canadá, Puerto Rico y Chile. Del otro lado de la zona van Brasil, Cuba, Paraguay y Cuba. Los dos primeros jugarán las semifinales.

Del 30 de octubre al 5 de noviembre se desarrollará el torneo masculino y Los Gladiadores estarán en el Grupo B junto a Cuba, Estados Unidos y Uruguay. Por el otro lado estarán Brasil, Chile, República Dominicana y México.

Parker, en un gran momento personal, debutó hace un mes en Al Gharafa de Qatar, su nuevo equipo, y ahora viajará a Santiago con la ilusión de ser campeón.

"En una semana me toca viajar. Me siento muy bien, recuperé mi nivel y hasta creo que estoy mejor. El año pasado no jugué muy bien. Al final no estaba contento ahí en Egipto, entonces era complicado para mí", sentenció el lateral surgido en suelo puntano.

Con respecto a los objetivos, Junior dijo: "Con la Selección aspiramos a ganar el torneo y clasificar a los Juegos Olímpicos. Va a estar difícil. Brasil tiene un gran equipo, pero bueno, en un duelo Brasil-Argentina o Argentina-Brasil se iguala todo. Así que esperemos que sea así, creo que vamos a tener oportunidad de ganar", aseguró.

En La Garra, Rosalez aportará su granito de arena desde el arco.

"Estoy muy entusiasmada, con ganas de que llegue ya el día. Estuvimos hace dos semanas en Polonia haciendo unos amistosos con la selección local, y esta semana estamos con nuestros clubes, que tenemos fecha de liga, y al terminar vamos rumbo a Chile. Creo que en la cabeza de cada una de nosotras está el objetivo de los Juegos Olímpicos", sintetizó Ayelén.