Dos puntanas son finalistas en las Olimpiadas de Historia de la República Argentina

Dos estudiantes del nivel secundario representarán a la provincia en la final de las Olimpiadas de Historia de la República Argentina, que se disputará en la ciudad de Santa Fe del 8 al 10 de noviembre en la Universidad Nacional del Litoral. Son Loreana Paula Demo Ibáñez, del Instituto San Marcos, y Rocío Gabriela Fernández Coria, del Instituto Suyai, la primera en la sección de Cuentos Históricos Ilustrados, mientras que la segunda lo hará en la categoría A.

Las jóvenes viajarán a la ciudad de Santa Fe para participar de la competencia que se desarrollará en la Universidad Nacional del Litoral, el 8, 9 y 10 de noviembre.

“La participación provincial consistió en realizar una ilustración basada en un cuento histórico de nuestra elección; en mi caso elegí 'Ojos claros', de María de los Ángeles Núñez. En la instancia nacional tengo que defender la obra realizada, describiendo y explicando el trasfondo para que quien la escuche o vea la comprenda más a detalle”, indicó Loreana.

“Me siento muy orgullosa de estar en esta instancia; no me creía capaz de alcanzarla. Y agradezco a todos los que me ayudaron en este proceso. Tengo mucho interés por la historia y una gran pasión por el arte, y esta olimpiada me permitió fusionar las dos concluyendo así en la obra”, añadió la alumna del Instituto San Marcos.

De igual manera, Rocío dijo que Historia es su materia de cabecera de la escuela, reconociéndose como “una apasionada” de la asignatura, a la que descubrió durante su paso por el nivel secundario.

“Me siento con mucho orgullo de poder representar a San Luis; no me imaginé que podía llegar a esta etapa. Hoy me siento muy feliz. La verdad es que fue inesperado que me interese esta disciplina. Comencé la secundaria sabiendo que me gustaba Geografía, pero al estudiar Historia y conocer los temas de esta materia, se convirtió en mi materia favorita; me apasiona”, aseguró la estudiante del Instituto Suyai.

ANSL/ALG.