El Gobernador pidió trabajar por el triunfo de Massa en el balotaje

En la sede del Partido Justicialista, el gobernador de San Luis Alberto Rodríguez Saá pidió a los partidarios seguir trabajando para lograr el triunfo de Sergio Massa en la segunda vuelta electoral del próximo 19 de noviembre. Además señaló que se debe luchar por la unidad nacional y evitar que un candidato destruya lo que se ha construido en San Luis, en clara referencia al referente de La Libertad Avanza.

El mandatario provincial destacó que este ha sido un año difícil para el peronismo y que todavía siguen a prueba. El comentario lo realizó al hacer un recuento de cómo ha sido el proceso electoral desde junio, cuando en San Luis se llevaron a cabo los comicios provinciales.

“En junio hicimos un trabajo increíble, cuando empezamos la campaña a gobernador, el gobernador electo —como le gusta que le llamen— arrancó con 63, 64 puntos; y nosotros con el 'Gato' (Jorge Fernández) arrancamos con 14 puntos. Nos esforzamos muchísimo y en muy poquito tiempo terminamos compitiendo, pero perdimos una elección muy temporizada, 53 a 47; 47 puntos y arrancamos con 14, esto fue un esfuerzo extraordinario, increíble. Muchos piensan que si hubiéramos tenido unos días más ganamos”, dijo y en este punto hizo referencia a los políticos que abandonaron las filas del peronismo: “Excompañeros que prefirieron apoyar al adversario y olvidarse de esta sede y de todo lo que habíamos trabajado”.

En este punto remarcó: “Algunos piensan que el nuestro es un ciclo que terminó, que se acabó, pero cuánto se equivocan”. Y recordó lo que pasó en las elecciones de agosto —en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias—: “Hace dos meses y 15 días parecía que tenían razón, porque en agosto hicimos la peor elección de la historia, sacamos en las PASO 18, 19 puntos, salimos terceros. Juntos por el Cambio, que era nuestro adversario con más tradición, nos sacó 20 mil votos de diferencia. Pero entendimos que por un traspié no podemos abandonar la carrera, no podemos perder las convicciones. Porque si uno mira a los candidatos que compitieron contra nosotros, todos salieron de esta cantera, la diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros tenemos convicciones, tenemos ideales, tenemos sueños y por eso, aunque seamos muchos menos, tenemos la fuerza y darnos el lujo que hace 60 días perdimos por 20 mil votos y hoy a esa misma fuerza le ganamos por 20 mil votos”.

El Gobernador resaltó el trabajo que hizo el peronismo para conservar las bancadas a nivel nacional que se ponían en juego, al obtener Fernando Salino un escaño en el Senado y Ernesto “Pipi” Ali en Diputados. “En poco tiempo, con convicciones, con fuerza hemos obtenido hoy un triunfo electoral que nos permite festejar”, expresó.

Señaló que dentro de 28 días se hará la segunda vuelta electoral donde se decidirá quién será el nuevo presidente de la Nación. “Vamos a trabajar para que nuestro candidato Sergio Massa triunfe en San Luis. Es una tarea muy difícil, pero yo les digo desde esta sede que para nosotros no hay nada imposible. Él estuvo en San Luis, Villa Mercedes y Potrero de los Funes, y nos transmitió que lo importante es la unidad nacional. Basta de peleas y de grietas”, sentenció.

“Vamos a unirnos, vamos a traer y transmitir este mensaje de unidad nacional de una Argentina para todos, con el progreso, justicia, la libertad y la soberanía”.

Rodríguez Saá dijo: “No quiero ser agresivo, quiero que los entendamos todos y los discutamos; que venga un candidato a San Luis con una motosierra (en referencia a Milei), gesticulando y que la sacuda como diciendo que con esta sierra voy a destruir todo lo que ha hecho el Estado no lo vamos a permitir”.

Y agregó: “San Luis tiene 400 años de historia. La actividad privada no hizo el 'Carrillo', porque en 400 años no los vi, lo hizo el Estado, ¿lo vamos a privatizar?, ¿lo vamos a romper? Hemos hecho entre salas y hospitales más de 100 obras en salud, todos los pueblos tienen su hospital, ¿vamos a destruir eso?", se preguntó.

Sostuvo que en los últimos años en la provincia se realizaron más de 100 escuelas secundarias generativas, se construyeron autopistas y se edificaron viviendas sociales. “Entonces, hermanas y hermanos puntanos, ¿estás votando que vengan con una motosierra y que destruyan las vivienda sociales donde vos vivís?, ¿que destruyan los hospitales que vos utilizás?, ¿que cierren las escuelas donde van tus hijos, que cierren las universidades, que destruyan las autopistas y nuestros salarios?”.

“No lo digo a modo de agresión, propongo la reflexión porque no me gusta que vengan con una motosierra y digan que van a destruir todo, porque no te vamos a dejar”, advirtió. Por último, señaló: “Sergio Massa ha ganado en la Argentina; Sergio Massa es nuestro presidente, es el mejor candidato, vamos a tener un triunfo para que Sergio Massa sea presidente en la segunda vuelta”.

NTV/CF