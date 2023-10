Nahuel Pua: el don de la serenidad

Con el handpan de amigo. Nahuel, con su instrumento en la calle, la combinación que le da paz y tranquilidad. Se salió por un rato de la rutina para ser parte de "Got Talent Argentina". Foto: Héctor Portela

Más que un instrumento, para Nahuel Pua, el handpan —un tipo de tambor metálico— es un amigo al que eligió para que lo acompañe en su rutina y en su vida. Se los puede ver juntos en la peatonal Rivadavia, donde llaman la atención de los caminantes por la dimensión del instrumento y por la liviandad con que el músico lo toca.

Hace pocos días, Nahuel sorprendió también al jurado de “Got Talent Argentina”, que lo recibió primero incrédulo y luego sorprendido. "Es delicioso", dijo en su devolución Abel Pintos. El joven se llevó la atención del folclorista, de Florencia Peña y de La Joaqui, quienes le dieron el pase a la siguiente ronda.

A la mañana siguiente de la emisión del programa, Nahuel estaba nuevamente sentado en el centro de San Luis tocando para los vecinos como cualquier artista callejero que se gana la vida con su instrumento.

Las repercusiones después de verlo tocar en televisión fueron sorprendentes para Nahuel. “Me encanta y soy un agradecido por todo lo que sucede. De ahora en más lo dejo todo al destino. Solo estoy dedicado a compartir mi música y que venga lo que venga”, expresó Nahuel.

3 "Sí" recibió Nahuel por parte del jurado para pasar de ronda en el ciclo de Telefe.

Pua tiene 27 años y es puntano, pero en su infancia viajó a Chile para vivir junto a su madre y sus hermanos. Luego volvió a la provincia con su familia y se encontró con una cultura diferente a la que estaba acostumbrado en el país trasandino.

Sin embargo, al poco tiempo se acomodó y empezó su nueva vida. Conectó al instante con la música, principalmente con el canto y la guitarra gracias a su abuelo, un cantor folclórico que lo entusiasmó a seguir sus pasos.

“Sentía que había algo lindo en la música que me conectaba con mi alma”, aseguró el artista que en vez de empezar con el folclore, como quería su abuelo, se dedicó al reggae y formó parte de “Jah es el momento”, una banda que consiguió cierta repercusión en la escena y con la que tocó varios meses hasta que llegó a su vida en handpan.

“Lo obtuve después de una larga espera, porque lo conocía, pero nunca pude tener uno propio. Fue difícil adquirirlo en su momento, hasta que la madre de una amiga muy querida me lo trajo y comencé a tocarlo y le transmití todo lo que sabía sobre música”, recordó.

Nahuel se enteró que las audiciones de “Got Talent” se realizaban en Córdoba. Se subió a la moto y viajó junto a su instrumento para probar suerte. Pua recordó que salió con “el handpan al hombro” y que al llegar quedó preseleccionado para luego participar en el programa.

“Estoy muy feliz con esta aventura. Lo disfruté al cien por ciento y la gente me llenó de elogios”, aseguró el artista que tiene como deseo, y quizá como misión en la vida, compartir su música con quienes se crucen por su camino.

Pua expresó que siente que tiene un don que no puede desaprovechar y por esa razón decidió ser artista callejero y no dejar que unos pocos sean quienes lo vean tocar. “Si a la gente le gusta, contribuye y estoy satisfecho. Lo lindo del arte callejero es la reciprocidad, porque yo no solo les entrego mi música por un poco de dinero, también les transmito paz. Siento que el handpan genera una atmósfera de calma hermosa y es muy necesario compartirlo”, expresó el artista que anduvo por varias provincias y ciudades de Argentina y Chile junto al instrumento.

Redacción/MGE