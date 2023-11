Excombatientes de Malvinas repudiaron los dichos de Milei

Luego del debate presidencial, los análisis y cuestionamientos fueron de una punta a otra. Pero entre las cosas que mantuvieron una línea homogénea, figura el repudio a la reivindicación de Margaret Thatcher –por parte de Javier Milei— y la comparación de la gesta de Malvinas con un partido de fútbol. Excombatientes manifestaron su rechazo a las posturas del candidato de La Libertad Avanza.

“Defendemos siempre la causa, la paz y la soberanía. No comparto para nada los dichos de Milei, nosotros no estamos ante ningún tipo de política, pero defendemos a Malvinas porque somos un puñado de argentinos que fuimos a proteger la Patria en el 82’ y estamos siempre como un detonante, sobre todo en la problemática de nuestra soberanía, nuestra nación y las bases principales de la historia”, manifestó el presidente del Centro de Excombatientes 2 de Abril, Ofaldo Lucero.

Además, remarcó que actualmente hay políticas de Estado que defienden la causa Malvinas y aseguró que eso es parte del país. “Desde el punto de vista de los veteranos, el objetivo es mantener viva nuestra Patria y custodiar la soberanía, no tenemos políticas partidarias. Quien no lleva a Malvinas presente no puede ser argentino”, aseveró.

Como siempre. Frente a los lamentables hechos, los héroes dan cátedra. Foto: El Diario.

Mario Molina, de la Promoción 82 Malvinas Argentinas, coincidió en el rechazo, independientemente de las implicancias políticas o ideológicas. “Soy muy malvinero de corazón. Me tocó muy profundo porque no se debe comparar lo que pasó en el 82. Eso no se puede comparar con un equipo de fútbol”, dijo.

“No nos cayó bien lo de Thatcher porque sabemos lo que hizo con los muchachos del Ara Belgrano, que los asesinó, estaban fuera de la zona de exclusión. Creo que se tendría que retractar”, añadió.

El secretario de Derechos Humanos del Centro de Excombatientes Islas Malvinas (Cecim), de La Plata, Ernesto Alonso, aseguró que los dichos de Milei configuran la “banalización absoluta” y lamentó que desconoce la política internacional. “Lo venimos advirtiendo durante toda la campaña, que tratan de mediar de forma eruptiva temas que están muy consolidados en nuestra sociedad, específicamente la cuestión de Malvinas. Creo que no hay ningún argentino, por más diferencias políticas que tenga, que no reivindique que hay una usurpación de nuestro territorio desde 1833”, explicó.

Para entender, el candidato de La Libertad Avanza había referenciado que se siente identificado con Thatcher, quien llevó adelante la ofensiva británica en las Malvinas en 1982. Durante el debate, ratificó su afinidad y la calificó como “una gran líder”. Incluso intentó una defensa apelando a analogías del fútbol: “Con ese criterio, cuando Alemania (en el Mundial del 74) le hizo 4 goles a Argentina, Cruyff la rompió e hizo un desastre, vos tendrías que considerar que es un pésimo jugador”, indicó.