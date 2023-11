Rafael Echenique volvió al pedestal del golf argentino

A los 43 años, Rafael Echenique sigue más vigente que nunca y acaba de ganar el 82° Campeonato Argentino de Profesionales que se disputó en el Golf Club General San Martín.

El golfista puntano, que lleva 24 años jugando como profesional, se sumó así al selecto listado de campeones que tiene en sus palmarés este campeonato y el Abierto de la República, dos de las competencias más importantes del golf argentino y sudamericano.

En el 2006 Echenique logró quedarse con el Abierto de la República; en aquella oportunidad completó una tarjeta final con un total de 277 golpes (-7) y superó por uno a Ricardo González y Ángel Cabrera.

"Este es el segundo abierto más importante de la historia de nuestro país, después del Abierto de la República. Se jugó en el Golf Club San Martín, donde hice un gran torneo con un resultado de -17 golpes, ganando por 3 al segundo, que fue el tucumano César Costilla", comenzó el relato en un mano a mano con El Diario de la República.

Rafa continuó: "La última vez que se jugó este torneo en esa cancha lo ganó Roberto de Vicenzo; es un orgullo para mí haber conseguido la victoria. Es un torneo muy buscado y prestigioso para todos los argentinos".

El puntano cerró con una ronda de 68 golpes, luego de cinco birdies y dos bogeys. Echenique totalizó 267 golpes para terminar con 17 bajo el par de la cancha, y superó por 3 golpes a Costilla; Santiago Bauni terminó en el tercer lugar con -11.

Respecto al juego desplegado, Rafa comentó: "Me salió todo realmente muy bien. Fue una semana soñada en donde pude desplegar un buen juego y me sentí bien".

El campeón abrió con birdie al 1 y luego tropezó con un bogey en el 3; pero el jugador de 43 años aprovechó su distancia y bajó el corto par cuatro del 4 y los par cinco del 10, 12 y 14 para siempre mantener una ventaja de tres golpes. “Estoy muy contento por haber ganado este campeonato. Es uno de los más importantes de la historia de nuestro golf, y dejar mi nombre junto a los de grandes jugadores es un orgullo para mí”, dijo Echenique.

“El 62 del segundo día me sirvió para salir a jugar con cierta ventaja la última jornada, pero el apoyo de mi caddie Rafa me ayudó a mantenerme tranquilo y enfocado durante toda la ronda. El campo me gustó mucho y sabía que tenía que atacar en los par 5, y por suerte allí pude encontrar los birdies”, agregó el campeón, quien también apostó por el crecimiento del golf profesional. “El golf en Argentina tiene mucho talento y todos juntos debemos trabajar para el crecimiento del mismo: los jugadores, los sponsors, las instituciones. Solo así el deporte va a crecer y estar en el lugar que se merece”.

Con respecto a su futuro, el puntano contó: "Estoy entrenando acá en el Golf San Luis, para irme mañana —por hoy— a Río Cuarto a jugar el Horacio Carbonetti Invitational. Un torneo de dos días. Y preparándome, entrenando la parte física acá en el Golf, entrenando mucho para después ver si puedo llegar a jugar el Abierto de la República en febrero, en Olivos Golf, que es el primer año que se juega por el Conferry Tour. Un torneo muy importante. Así que ojalá podamos estar ahí. Y después, ya en vísperas para prepararme para la temporada del 2024 del PGA Latinoamérica que arranca en Tulum, en México".

En la entrega de premios que contó con las autoridades de la PGA Argentina, entre ellos el presidente honorario Florentino Molina y también el director ejecutivo de la Asociación Argentina de Golf Miguel Leeson, se le entregó un premio especial a la trayectoria a Vicente "Chino" Fernández, quien a los 77 años superó el corte clasificatorio y terminó en el 20º lugar.

Redacción/MGE