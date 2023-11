Hicieron más de 150 controles en el Policlínico por la diabetes

El Policlínico Regional "Juan Domingo Perón" recibió más de ciento cincuenta consultas en la actividad que realizó por el Día Mundial de la Diabetes. Hubo toma de signos vitales y de glucemia. Realizaron mediciones de índices de masa corporal (IMC), brindaron información sobre la enfermedad y, junto a nutricionistas, dieron consejos y charlas sobre alimentación.

El encuentro con los pacientes fue en los consultorios externos que la institución tiene en su predio. “La idea de todo esto es tomar conciencia y hacer que la gente se acerque, es un consultorio abierto y desestructurado. La verdad que hemos recibido a muchas personas, creo que las campañas y los medios han ayudado a que cada año lo vayan teniendo más en cuenta”, mencionó Franco Albornoz, jefe del Servicio de Diabetes del centro de salud.

El equipo de profesionales tomó la presión arterial, el peso, la talla e hicieron controles de hemoglucotest; método que sirve para determinar el nivel de glucosa en sangre con un dispositivo electrónico. Además entregaron naranjas de regalo a quienes se hicieron el chequeo.

“Es una enfermedad en la que, por lo general, el paciente no tiene un solo síntoma, aunque las características básicas son la polidipsia, la polifagia y la poliuria, es decir, tomar mucha agua, tener mucha sed y orinar muchas veces, y eso muchas veces se suele acompañar con la pérdida de peso”, explicó Albornoz y agregó: “Son muy variados. Recién atendimos a una chica que cursa la semana veintiocho de embarazo, tiene una diabetes gestacional y lo único que sentía era dolor de cabeza”.

El jefe del servicio hizo especial hincapié en aconsejar a aquellas personas que fueron diagnosticadas con la enfermedad para que no frenen los tratamientos. “Traten de no suspender los remedios, o si no quieren tomarlos, por lo menos cumplan con la dieta y el resto de las indicaciones. La idea es que no se abandonen, si no están seguros, hagan otra consulta, porque si no lo dejan librado al azar y de acá a un tiempo puede haber otras complicaciones”, expresó.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) impulsó esta fecha hace más de veinte años en homenaje al descubrimiento de la insulina inyectable que permite evitar la muerte.

“Me parece una muy buena jornada. Realmente no sabía de la campaña, vine a un turno médico y como vi el cartel, aproveché ya que estaba. Es la primera vez que me hago este chequeo y gracias a Dios me dio todo normal, ya que tengo antecedentes por mi abuela y mi mamá está justo en el límite”, comentó Jimena Bortolussi, una vecina del centro de la ciudad.

Además, como parte de sus prácticas, en la jornada contaron con la colaboración de un grupo de cuatro estudiantes de Enfermería de la Universidad Nacional de Villa Mercedes (UNViMe).

