Por falta de pago, el Policlínico está sin red para las radiografías

esde hace aproximadamente un mes y medio el sistema de radiografías del Policlínico Regional “Juan Domingo Perón” de Villa Mercedes está suspendido por falta de pago. El gobierno provincial es el encargado de resolver la problemática, pero a pesar de los reclamos por parte de los empleados de la salud, aún no hay una solución.

Un trabajador del hospital, que pidió mantener su identidad bajo el anonimato, le comentó a El Diario de la República que esa situación perjudica tanto a los pacientes como a los médicos al momento de determinar un diagnóstico final.

“El área de radiografías del Policlínico funciona con un sistema de red que proporciona quien vende los equipos, como el tomógrafo. Ese sistema está con falta de pago y por eso fue suspendido”, explicó el empleado.

Agregó que, en la actualidad, los pacientes deben sacarle una foto con su teléfono celular a la placa, para luego mostrársela desde ahí al médico.

“Es una situación de mucha precariedad, porque hay personas que tienen un aparato viejo o con la pantalla trizada y la verdad es que no se termina viendo con mucha claridad”, aseguró. Además, tener que utilizar el teléfono de las personas es una invasión a la privacidad del paciente. "Suele suceder que mientras sacan la foto les llega un mensaje o algo que, quien realiza el estudio, no debería saber", objetó.

La problemática podría perjudicar los diagnósticos que emiten los profesionales, ya que al no contar con los recursos necesarios para poder ver la imagen con nitidez, puede entorpecer su lectura.

“En diciembre comenzamos a tener problemas con el funcionamiento de la red, primero llegó un aviso de corte y después al no resolverlo, lo cortaron”, reveló la fuente consultada.

Aseguró que el inconveniente afecta a todo lo relacionado con el servicio de diagnóstico por imágenes, como tomografías, resonancias y rayos x.

Normalmente, los médicos pueden visualizar el estudio desde su consultorio, pero desde que están con este inconveniente ya no se envían las imágenes y no cuentan con la facilidad de verlas.

Otro de los reclamos que mencionó el trabajador es la falta de CD para brindarle al paciente con el examen. “Entregan solamente unos veinte para ciertas personas”, destacó.

También remarcó que no todos los profesionales de la salud cuentan con una computadora que lo lea y manifestó que deberían cambiar el método, ya que los discos compactos han quedado obsoletos y las nuevas máquinas ya no son fabricadas con ese lector.

Falta de seguridad

Reveló, además, que otras de las problemáticas que están teniendo es la falta de seguridad, ya que hace unos días atrás le robaron las ruedas de los autos a dos enfermeras. “Coloraron una cabina y nos dijeron que iban a poner a alguien que cuide durante la noche, pero hasta el momento no proporcionaron a nadie”, contó.

Trabajadores de la salud evalúan parar

Continúa la problemática salarial de los trabajadores de la salud. Carlos Belletini, secretario de prensa de la Asociación de Profesionales y Técnicos de la Salud (APTS), dijo en una entrevista radial que le realizaron en “Tiempos VM”, que la semana pasada mantuvieron una reunión con la ministra del área, Claudia Spagnuolo, para manifestar los puntos de reclamo como una recomposición salarial por los altos índices de inflación que sufrió el país los últimos meses.

El secretario contó que si desde el ministerio no pueden resolver la problemática, deberán activar una medida de fuerza como el freno de actividades. "Aunque no nos guste, si no tenemos respuestas ,lamentablemente vamos a tener que llegar al paro", vaticinó.

Redacción/MGE