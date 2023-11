Chechi de Marcos dará un concierto en Casa del Poeta

Canciones sobre volver a empezar como "Otro plan" y otras como "Casi nunca entiendo nada", que habla de las buenas soledades, forman parte del pegadizo e interesante mundo de composiciones de Chechi de Marcos, la cantautora que este jueves visita el auditorio de Casa del Poeta por primera vez. El concierto será a las 21 y las entradas se consiguen a 3.000 pesos por la página web de Entradasweb.

Chechi, quien es una de las coristas del grupo "Conociendo Rusia", visitó San Luis en 2021 junto a la banda. Sin embargo, en su versión solista será la primera vez que llegue hasta la provincia. La cantautora adelantó que será un show "solo con mi guitarra y una máquina de sonidos que me acompaña".

Sus ganas de salir de Buenos Aires y conocer otras provincias fueron el impulso para realizar esta pequeña gira que la trae a Merlo y que también la llevará por Rosario y Córdoba. Durante los últimos meses, De Marcos se dedicó a componer y esas últimas canciones que salieron a la luz, entre ellas "Otro plan" y "Hasta que llegue el verano", son algunas de las que sonarán en el concierto de hoy.

"Estoy muy contenta con el 2023 porque me llevó por muchos lugares y a la vez me dio el espacio para escribir. No soy ajena a lo que sucede en el país y su política, y eso me tiene un poco alborotada, pero sigo adelante sin pausa con mis proyectos", agregó.

Chechi viene de una familia apasionada por la música. En su casa siempre hubo discos, instrumentos y momentos especiales donde las canciones fueron las protagonistas. Ella fue la única que se interesó por aprender a tocar la guitarra y dedicarse de manera profesional. Cuando lo logró, decidió dar el siguiente paso y componer.

"Siempre tuve instrumentos al alcance de mi mano. Estudié por mucho tiempo la carrera de Música, pero llegó la pandemia y abandoné. Sin embargo, me puse a componer y me di cuenta de que era lo mío", recordó la cantante.

A "Conociendo Rusia" llegó después de que la corista anterior abandonara la banda. Mateo Sujatovich, además de ser el cantante y creador del grupo, es su amigo y el responsable de incluirla en el grupo.

"'Conociendo Rusia' es uno de mis proyectos más importantes, pero mis propias canciones son las que me mueven y le dan forma a lo que soy como artista", concluyó.