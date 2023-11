Testigos complican a un joven detenido por asesinar a otro

Las horas de aprehensión de Luciano Nicolás Villegas trascurren y es muy probable que hoy, en la audiencia en la que el fiscal instructor lo acusará con las pruebas que tiene en su contra, el tiempo de encierro en una comisaría se extienda, puesto que no eran pocos los testigos que contaron haber visto a "El Chucky", como todos conocen al sospechoso, decir a viva voz por las calles del barrio Eva Perón II de Villa Mercedes, poco antes del asesinato de Luis Marcelo Escudero, que iba a matar a alguien, al que se le cruzara.

Hoy, en el transcurso de la mañana, tendrá lugar en Tribunales la audiencia en la que el fiscal instructor Maximiliano Bazla formulará los cargos contra el joven de 25 años.

Para Villegas, pasar por este proceso penal no es una novedad. Según comentaron un par de fuentes policiales, tiene varios antecedentes por robos. De hecho, hasta hace poco tiempo estuvo en el Servicio Penitenciario por cometer otro delito contra la propiedad, precisó uno de los informantes.

Ayer, el fiscal trabajaba contrarreloj en la toma de declaraciones. La tarea no era sencilla, en vista de que varios de los testigos que tiene el homicidio no son adultos, sino adolescentes. Por eso, las audiencias estuvieron mediadas por profesionales de la Cámara Gesell, que son las personas capacitadas para tomar ese tipo de testimonios cuando se trata de menores de edad.

También hasta ayer el personal del Departamento de Homicidios, a cargo del comisario Sebastián Tula, y el Departamento de Investigaciones (DDI) de Villa Mercedes, al mando del comisario Germán Gómez, rastrillaban el barrio Eva Perón II en busca del arma homicida.

Pese a que en un primer momento trascendió que fueron dos las puñaladas que recibió Escudero, el informe preliminar de la autopsia confirmó que solo tenía un puntazo en el tórax. La estocada le produjo un shock hipovolémico, es decir, un sangrado incontrolable que le causó la muerte en cuestión de minutos.

De hecho, el personal médico del Sempro que lo asistió alcanzó a ubicar al hombre de 38 años en la camilla y llevarlo a la ambulancia, pero antes de que la unidad sanitaria emprendiera la marcha hacia el hospital, la víctima murió.

La agresión fue alrededor de las 20 del miércoles, en la casa de Escudero, en Tomás Ferrari 1160.

No está claro si la víctima le permitió entrar a "El Chucky" o si el joven entró a la fuerza. Según lo que los efectivos alcanzaron a ver sobre el estado del interior de la vivienda, nada parece indicar que el sospechoso haya ingresado de manera brusca allí y tampoco había signos de desorden.

Pero al margen de eso, otra fuente aclaró que, de igual manera, es muy difícil determinar si hubo una pelea en el lugar dadas las características del interior de la casa. Detalló que es una vivienda "con cinco dependencias, baño, cocina, un dormitorio, pero casi no está amoblada". "Hay una cama y otro mueble a lo lejos, ni siquiera había sillas", comentó. Al no haber muebles fuera de lugar, porque el domicilio carecía de tales, no resulta fácil saber si hubo una pelea muy violenta previamente.

Para los investigadores, lo que sí está claro es que hubo una discusión que terminó con "El Chucky" apuñalando a Escudero. Según otro informante, entre ambos existía una enemistad de vieja data, pero todavía no lograron establecer el motivo.

Villegas fue detenido a unas 15 cuadras del lugar del homicidio, en Landaburu al 2040, un par de horas después del crimen.

Redacción / NTV