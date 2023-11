Presentación del libro "El Folklore Musical de San Luis"

El día que nació María Teresa "Cholita" Carreras de Migliozzi su padre esperó que las aguas calmaran y al anochecer, cuando la pequeña dormía tranquila en el pecho de su madre, abrió la puerta de la habitación y le cantó una tonada para darle la bienvenida a la recién nacida.

La escritora y docente, ferviente y apasionada por la tradición puntana, expresó que ese fue el primer acercamiento que tuvo con el folclore cuyano. Lo que vino después fueron años de investigación, vivencias y pura experiencia que la llevaron a dejar un legado que trasciende las generaciones.

Hoy a las 20, "Cholita" presentará "El Folklore Musical de San Luis", su nueva adquisición que es el compendio de tres de sus libros más conocidos y que tiene un hilo conductor que la escritora realizó especialmente para esta publicación editada por el sello San Luis Libro. La entrada es gratuita y luego de la presentación, habrá shows folclóricos de danza y canto.

El libro cuenta con tres capítulos: "La tonada en la provincia de San Luis", "La guitarra" y "Las danzas". "Me puse muy contenta. Me tomé el trabajo de entrelazarlos, de mezclarlos, y que sigan por líneas temáticas, uno con el otro", explicó Carreras.

Gracias a la Secretaría de Cultura y San Luis Libro, esta publicación de "Cholita" pasó a formar parte de la colección del Bicentenario, un logro más en su extensa carrera.

Cada uno de los libros tienen sus respectivas investigaciones, sin embargo, en el libro que habla sobre las tonadas, Teresa aseguró que fue escrito con sus propias venas.

Para agendar

Hoy a las 20

Lugar: sala "Berta Vidal de Battini"

Entrada: gratis

"Me bulle en la sangre la tradición que yo misma he vivido y que viene también de mi abuelo, de mi padre y de todos los antiguos músicos tradicionalistas que pasaron por mi hogar o conocí en mi vida. Tuve la dicha de nacer en una casa donde se hacía de la tradición un culto", expresó.

Para escribir, "Cholita" también se basó en experiencias y saberes de los antiguos pobladores de la provincia. "También hay investigación bibliográfica, anécdotas, entrevistas y muchos recuerdos".

Durante toda su vida, Carreras siempre estuvo resguardada por un mismo objetivo y una pasión que le da fuerzas hasta el día de hoy para seguir adelante: la permanencia de la tradición en la provincia.

"Si perdemos la tradición y la identidad no tenemos sentido de pertenencia, no tenemos trascendencia, ni qué dejarle a nuestros nietos o nuestra descendencia. De estos libros espero que la gente los lea, los valoren, y principalmente que alguien se tome el trabajo de seguir investigando, porque hay muchas cosas más por descubrir", expresó quien hace 16 años lleva adelante un taller sobre investigación folclórica en donde varios de sus alumnos siguen sus pasos.

"Siento que tengo una bolsita de semillas y en este tiempo tuve la dicha de plantar varias. Con que una germine, ya me siento realizada. No por egoísmo ni por vanidad, sino por saber que estoy cumpliendo mi deber, de darle importancia y legado a esta urgencia que tengo, de seguir y contribuir para que no mueran las tradiciones", concluyó la escritora.

Redacción/MGE