Comienza la 11ª edición de San Luis Comic-Con

Once años consecutivos de disfraces, charlas, aprendizaje y todo lo relacionado con el mundo de las series y las historietas hacen que San Luis Comic-Con se instituya como uno de los encuentros más importantes de la región para el mundo freaky. A partir de las 14 de este viernes y hasta el domingo, decenas de personajes esperan a los puntanos en el Arenas de La Punta.

De El Zorro a Freddy Krueger; de Sailor Moon a Lucky Luke; de Spider-Man haciendo acrobacias a "The last of us", los protagonistas de las historias más conocidas del mundo estarán disponibles para fotos, charlas y todo tipo de intercambio.

Este año, el tema central de la convención será el duelo entre Marvel y DC, que estará personificado en los superhéroes que pertenecen a cada franquicia.

Además de los stands y de las múltiples actividades especiales que tendrá la convención, durante todo el día, desperdigados por todo el espacio del Arenas habrá un callejón de artistas con más de 20 dibujantes en vivo; concursos varios —el más importante es justamente el de dibujo, que tiene 30 mil pesos para el primer premio—, venta de souvenirs, libros y remeras.

Los videojuegos, los puntos de foto, la firma de ejemplares, el softcombat, un puesto especial para los juegos de rol, exposiciones de esculturas, arquería al aire libre, food trucks y una serie ítems que harán que las tardes tengan el mismo o más movimiento que las ediciones anteriores completan una propuesta integral y muy divertida.

Una de las innovaciones que propone la fiesta que comenzará este viernes es la incorporación de música en vivo, un viejo reclamo de los fanáticos que figuraba entre las ausencias hasta ahora. Viernes y sábado, el cierre de las jornadas será con "Delorean Zeta", una banda que hace los temas más conocidos del animé y la cultura pop.

Si bien la entrada para el público en general será a partir de las 14, los talleres y las actividades especiales iniciarán por la mañana. Este viernes al mediodía está previsto un taller de Ariel López.

El público que asista durante los tres días tendrá la chance de conocer la actividad de muchos artistas de otras provincias que fueron especialmente invitados, pero también se acercarán a las creaciones de trabajadores de la provincia que con el mismo esmero se dedican al dibujo, a las esculturas y a la difusión de una cultura popular.

Néstor Taylor, uno de los ilustradores de Manuel García Ferré, Ignacio Noé, quien vuelve luego de su exitosa visita del año pasado, el mendocino Chanti y Ezequiel Schapira son algunos de los invitados especiales.

Los universos

Viernes

12: Taller del ilustrador Ariel López: “Transformar una idea en un proyecto”.

14: Apertura.

Cosplayers invitados: Gina Pow, Maverick, Diego Gianotti, Gaby Delmónico, otros.

Proyección de la nueva temporada de “Vigía Planetario”, guiada por su animador Daniel Duche.

Modelando en vivo, con Juan Riera.

Chanti firmará ejemplares.

Entrevista a Jaime Suárez sobre su proceso de animación.

Beenege y Ezequiel Schapira hablarán sobre nuevas plataformas de entretenimiento.

17: Concurso “Listen to The Music”.

19: "Delorean Zeta".

Sábado

10: Taller de Ignacio Noé.

11:30: Taller de guión “Taller de Intrigas y Acertijos”, a cargo de Diego Agrimbau.

14: Apertura.

15: Entrevista a Néstor Taylor y María Eugenia Ortigoza.

El Zorro, demostración en el escenario.

Entrevista a Ezequiel Schapira, ilustrador.

Competencia “K-Pop Random Dance”.

“Magia para Muggles”.

16: Desfile de cosplay infantil.

18: Batalla de dibujantes.

Chanti presenta “Mayor y Menor N° 20”.

19: Concurso de cosplay grupal "Delorean Zeta".

Domingo

10: Taller “Cómo dibujar la cabeza humana”, dictado por Néstor Taylor

12: Taller de Diego Yapur, ilustrador

14: Apertura

Abre callejón de artistas.

Entrevistas a Diego Yapur y a Daniel Mendoza.

Mesa de escultores

Proyección de la nueva temporada de “El Vigía Planetario” guiada por su animador Daniel Duche.

Entrevistas a Diego Agrimbau y a Damián Couceiro

15: “Magia para Muggles”.

Entrevista a Ignacio Noé

17: Orquesta de Cuerdas de la Escuela de Música de la ULP

19: Entrevista a Ariel López.

20: Concurso de Cosplay In

