Realizaron testeos y concientizaron sobre VIH en el Policlínico

Por el Día Mundial de la Lucha contra el VIH, el Policlínico Regional “Juan Domingo Perón” brindó una jornada de concientización. El área de Inmunoserología realizó estudios voluntarios y confidenciales. También ofreció consejería, entregó folletos y preservativos.

“Hoy por hoy hablamos más que nada de la respuesta al virus y no de una lucha, porque en la actualidad tratamos de concientizar sobre que cualquiera de nosotros lo puede contraer. Por eso, es importante promocionar los testeos rápidos, que en este caso se hacen con una tira reactiva como si fueran los test de la diabetes”, expresó Alejandra Sofía Cuello, jefa del servicio de Infectología del hospital.

La prueba consiste en pinchar un dedo para tomar la muestra de sangre y el resultado tarda aproximadamente quince minutos. Constanza Erramuspe, bioquímica del policlínico, le comentó a El Diario que, en caso de salir reactivo al virus, citan al paciente nuevamente para realizarle una nueva extracción de sangre y confirmar el diagnóstico y posteriormente iniciar el tratamiento.

En la ciudad hay más de 30 lugares que ofrecen preservativos gratis enviados por el Ministerio de Salud de la Nación. A través de las redes de Infectología, las personas pueden visualizar los diferentes puntos.

El procedimiento médico para los positivos está cubierto en su totalidad por el Estado o por la cobertura social que tenga quien se lo realiza.

“Cada vez detectamos más casos, por eso es muy importante que todos se hagan la prueba. Hay mucha gente que no lo sospecha e incluso considera que por tener una pareja estable está exenta de contraerlo, y la verdad es que ninguno lo está”, explicó Erramupse.

Añadió que la patología puede ser silenciosa por un tiempo hasta que empieza a llegar a la fase sida, en donde aparecen las consecuencias de la inmunosupresión propias de la enfermedad.

“Es relevante detectarla a tiempo porque es fácil tratarla y la persona puede llevar una vida completamente normal”, destacó la bioquímica.

Los interesados pueden acercarse de lunes a viernes de 7 a 14 al Centro de Promoción, Asesoramiento y Testeo (CePAT) del policlínico para realizarse todas las pruebas de enfermedades de transmisión sexual como la Hepatitis B, Sífilis y VIH. Por la tarde, de 14 a 20 pueden llegarse al área de laboratorio para lo mismo.

“A mí me gusta decir que el test salva vidas, porque si me lo hago, me da positivo y tengo una buena salud, puedo iniciar el tratamiento y no voy a enfermar y morir, además voy a dejar de contagiar, entonces tiene un efecto en el paciente, pero también epidemiológico para la sociedad”, concluyó Cuello.