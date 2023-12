Escala de grises

En los talleres de fotografía la mayor cantidad de veces se escucha: "A mí me gusta sacar fotos". En la actualidad, un fotógrafo tiene hasta tres discos externos llenos de imágenes, en tanto material es común encontrarse con algunas que no son de nuestro agrado. Un consejo, permitir equivocarse es el camino.

Salir a hacer fotos es la mejor escuela. Practicar, equivocarse, volver a practicar... permitirse el error es una opción para el proceso creativo, llenarse de imágenes, ver autores, películas, documentales, muestras de arte, de fotografía, esculturas, todo es parte de ese proceso. Como decía el profesor Oscar Molek, cuanto más imágenes veas, más lenguaje vas a utilizar para crear compositivamente una fotografía.

También está quien puede pensar que no hay nada nuevo debajo del sol. Sin embargo, cada persona mira de diferente manera en base a cómo está atravesado por la vida, la escuela, el terciario, el fallecimiento de un familiar o algún suceso trágico. Todos somos diferentes y eso es lo enriquecedor. Lo que para algunos va a ser importante para otros no tanto.

La fotografía es un lenguaje, una forma de expresión y eso es lo rico de este oficio. Poder apreciar cada estructura y encuadre según la particularidad de quien mire.

También es muy común escuchar: "Con esa cámara cómo no va a hacer buenas imágenes". Sin embargo, hay personas con máquinas de altísima calidad supertalentosas y otras no tanto. Hay personas que van a clases con alguna pocket básica y hacen imágenes increíbles, no es la cámara, es cómo uno desarrolla el ojo, la forma de ver y transmitir al otro, dónde ubicarse, ¿cómo o de qué forma? Ese es otra manera de decirle a un otro, este es mi encuadre, trabajé con claves más bajas para que se vieran ciertos rasgos o compuse la imagen con este diafragma para mostrar la profundidad de campo.

La fotografía tiene la misma estructura que la pintura, hay cuadros muy buenos y muy malos, lo importante es saber qué se quiere decir y por qué, qué tipo de tonalidades voy a trabajar a fin de manifestar esto o lo otro.

La imagen es un manifiesto, un pedacito de uno plasmado. A veces se estudia cómo tomamos imágenes las mujeres y cómo lo hacen los hombres, lo que se estudia es que ellos son más técnicos a la hora de hacer una fotografía y ellas saben plasmar conceptos más sentimentales. Como también se dice que Nikon es una máquina para interior y Canon para exteriores, por la gama de colores que maneja cada uno. La realidad es que no existen ni blancos ni negros, uno es lo que desarrolla en cada imagen. No hay absolutismos, no hay River ni Boca, solo hay personas creando.

Salgan a realizar fotografías, es una disciplina enriquecedora en todo aspecto, para grandes y chicos, y va a ser esa su mejor escuela.