Muestra anual del taller "Un ananá"

Todo lo que puede salir de la cabeza de una niña o un niño es interesante y digno de admirar porque su don de descubrir cosas nuevas en lo cotidiano es único. Gracias a la curiosidad, la creatividad y el entusiasmo, las y los alumnos del taller de arte "Un ananá" despidieron el año con una muestra que montaron en Comuna club el sábado por la tarde rodeados de cuadros increíbles donde los colores, los relieves y la imaginación fueron protagonistas.

Los pequeños artistas, la mayoría niños y algunos adolescentes, estuvieron acompañados por su profesora Johe Lahiton, quien después de un año de trabajo intenso y conocimientos compartidos dejó que sus estudiantes expongan el mejor cuadro del año inspirados en las obras de Marta Minujín, pintora conocida por sus obras coloridas y vanguardistas.

También estuvieron familiares y amigos de los artistas en potencia, quienes admiraron con orgullo cada trazo, cada imagen y cada rasgo de imaginación que escondían las obras de arte.

Los cuadros fueron expuestos en paneles ubicados a lo largo de Comuna y formaron una pequeña galería para que los visitantes pudieran observarlos detenidamente sin obstáculos. En el escenario, la docente y "Rulo", el presentador de la tarde, fueron los encargados de entregar los certificados de finalización y cada niña o niño subió al escenario para recibir el documento que validaba su paso por el taller.

Cinco años lleva el taller "Un ananá" de Johe Lahiton, que en su muestra anual reunió más de cien chicos.

Durante la muestra acompañaron otras expresiones artísticas como el dúo "Bosjovazz" y Paula Santiago, que interpretaron algunas canciones para musicalizar la fiesta. Las bailarinas del estudio "Carmesí", dirigidas por Brenda Rosales, se presentaron con una varieté de flamencos y danzas españolas que le dieron un motivo más a la tarde para ser perfecta.

La lluvia acompañó en la última hora de la exposición y terminó de decorar una velada única para los pequeños artistas que aprovecharon para jugar, dialogar entre ellos y principalmente mostrarles a sus seres queridos cómo lograron hacer obras dignas de colgar en el living de una casa.

Muchos se inspiraron en la naturaleza y utilizaron flores, troncos de árboles y demás objetos que se pueden encontrar por la calle para intervenir su pintura. También les rindieron homenaje a grandes artistas como Vincent van Gogh o Mondrian, y hasta

Taylor Swift, la famosa cantante que el mes pasado visitó la Argentina, tuvo su cuadro.

Algunos le dieron rienda suelta a la creatividad y entre manchas y círculos formaron obras abstractas, mientras que varios estudiantes decidieron pintar hadas, mariposas, perros y hasta una pelota de básquet. También utilizaron focos de luz, hilos, entre otros objetos para terminar de darles forma y sentido.

"Me quedo con la cara de los chicos al ver sus obras expuestas. Siempre respeté lo que ellos proponían mientras que mis alumnos seguían el hilo conductor que yo les di. La sensación que me queda es de puro agradecimiento, tanto para los chicos como para las familias que nos acompañaron. Me siento muy feliz porque el proyecto de arte sigue para adelante, crece y se mantiene en auge", expresó la profesora.

