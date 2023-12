Buscan que más familias tengan alimentos para su Nochebuena

La sede de la Fundación Sí en Villa Mercedes lleva adelante una campaña para que más vecinos tengan una comida para brindar en la cena de Nochebuena. Por eso, realizan una colecta de alimentos navideños, como panes dulces, budines, confituras y turrones, entre otros, y también reciben golosinas y juguetes que estén en buenas condiciones para donar al comedor Mis Peques.

“Pedimos estos por la fecha en la que estamos para las Fiestas, pero en realidad cualquier tipo de alimento no perecedero es bienvenido. Nuestra idea es juntar una cantidad significativa para luego llevárselos a las familias de los niños que frecuentan el lugar y también poder asistir a los otros comedores que tenemos relevados, como en Ciudad Jardín, en el 70 Viviendas, en el Eva Perón y otros más. Nuestro objetivo es poder llegar a la mayor cantidad posible”, contó Jeni Güelpa, voluntaria del Programa “Sí Pueden”, uno de los dos que la ONG tiene activos en la localidad.

La crisis que vive el país también tiene su impacto en este tipo de acciones solidarias. La referente le comentó a El Diario que, faltando menos de una semana para Navidad, han recibido pocas donaciones, si las comparan con las de años anteriores.

“A esta altura teníamos unas quince cajas y ahora, solo dos, ya que, debido a la situación económica, las empresas, como panaderías, que solían colaborar con nosotros en esta oportunidad nos dijeron que no, porque no tienen precios y no saben cómo serán los próximos aumentos”, dijo Güelpa, quien participa del grupo hace aproximadamente un año.

Para intentar incrementar el volumen antes del 24 de diciembre, ayer organizaron una colecta por la tarde en la plaza San Martín, en una modalidad que suele darles muchos frutos al estar a la vista del público.

Sin embargo, quienes deseen colaborar también pueden acercarse a los cuatro puntos de recolección que tiene designados la organización. El primero y el segundo están ubicados sobre la calle Zoilo Concha 166 y 149; el tercero es en el gimnasio Elite, en avenida Perón 954, y el último, en Filtros Mercedes, que está en Balcarce 614.

“En los diferentes lugares nos permitieron colocar una caja para que los clientes que vayan puedan dejar algo. Van a estar disponibles durante toda la semana”, explicó la joven y agregó que con la propuesta buscan sacar un poco la desigualdad social que existe.

La organización siempre mantiene abiertas sus puertas para incorporar nuevos voluntarios de todas las edades. Quienes deseen sumarse pueden comunicarse a través de las redes sociales que tienen el nombre Fundación Sí Villa Mercedes.

“La fundación no pertenece a ningún partido político y tampoco tiene bandera religiosa; es totalmente independiente. Nuestro fin más importante es ayudar a quienes lo necesiten”, concluyó la referente.

Un hogar para estudiantes

Además del programa de asistencia a comedores y merenderos, la organización cuenta con un segundo proyecto en Villa Mercedes, aunque también se replica en diferentes partes del país, llamado Residentes Universitarios.

Brindan alojamiento a estudiantes que viven en zonas rurales o alejados de las facultades y que no poseen los recursos económicos para alquilar un espacio.

En 2021, lograron alquilar una casa en la Zona Estación para alrededor de veinte jóvenes, quienes pueden vivir de forma gratuita y acceder a las ofertas académicas que tiene la ciudad.

Redacción/ALG