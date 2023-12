Los cortes de electricidad afectaron a unos 10 mil hogares

El temporal que azotó el sur y norte provincial dejó sin luz a unos 10 mil usuarios, según informó en el inicio de la semana Edesal, que desde el jueves y durante el fin de semana tuvo a sus operarios en las zonas afectadas para solucionar la falta de servicio por la afectación de líneas de alta tensión.

Según explicó en conferencia de prensa el gerente de Administración de la compañía, Walter Ortega, el “tornado” que azotó a Villa Mercedes con la voladura de un techo que cayó sobre una línea de 132 kilovatios provocó un corte en las localidades de Anchorena, Arizona, Fortuna, Batavia y Buena Esperanza, entre otras, ya que ese sector de la provincia se alimenta con la provisión desde la ciudad cabecera del Departamento Pedernera.

“Contamos con el apoyo de La Pampa, que también resultó afectada a instancias del mismo fenómeno climático que llegó hasta Bahía Blanca”, indicó Ortega.

Además, dijo que cuando lograron normalizar el sistema de distribución eléctrica desde Villa Mercedes, el sábado a la mañana, el temporal que recayó sobre Concarán y el norte provincial también causó importantes daños en líneas de alta tensión por la caída de árboles y ramas.

“Junto a San Luis Solidario y el Municipio se decidió no dar el servicio hasta que no estuvieran dadas las condiciones de seguridad, por eso hasta el domingo no hubo servicio, pero ya se normalizó”, señaló Ortega, quien aseguró: “Tenemos guardias previstas para estas situaciones con repuestos, maquinaria y grúas para salir a solucionar el problema en el menor tiempo posible”.

ALG