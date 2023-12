La apertura comercial que propone Milei afectará a la industria local

El sector industrial de San Luis aún no tiene muy claro si la derogación de la Ley de Promoción Industrial afectaría o no a la provincia. Algunos referentes expresaron que se estaban asesorando sobre el decreto anunciado por Javier Milei, mientras que el presidente de la Unión Industrial de San Luis, Diego Leal, dijo que la legislación sería de los años 70, implementada durante la dictadura, y ya no tendría efecto en la industria actual. Sin embargo, el referente describió los problemas que afectan al sector y advirtió por una apertura comercial.

"Esa legislación que derogan es la vieja ley de los 70, no es la N° 22.021, y, aparte, hoy en día no se están dando proyectos nuevos de promoción industrial, entonces los saldos que hay son por juicios firmes de restricción de saldos", explicó Leal.

El referente manifestó cuál es la situación actual. "El planteo más importante que hacemos desde el sector industrial es que una apertura unilateral sin condiciones no nos parece la mejor estrategia, porque la Argentina está aislada del circuito internacional de créditos, tiene un esquema laboral sumamente rígido, tiene un esquema previsional muy caro, tiene los impuestos formales más altos del mundo, lo sabemos y lo dijo el Presidente. Así nos vamos a abrir a los saldos exportadores que tengan países que no tienen las mismas leyes laborales ni ambientales, que tienen acceso al crédito, que tienen escala y con todo eso vamos a competir. Nos parece que es una situación que no es la ideal", detalló.

Leal contó que hace meses que las pequeñas y medianas empresas no le pueden pagar a proveedores del exterior, porque el Banco Central no les vende los dólares para poder saldar sus deudas.

"Hoy, el punto más urgente de las pymes es resolver el tema de la deuda que tenemos con proveedores del exterior. No les podemos pagar, debemos mucha plata y no tenemos un esquema de pago. No tenemos una casa matriz que nos salga de garante, no tenemos filiales en todo el mundo o en otros países que puedan hacerse cargo de nuestras obligaciones. Nosotros nos tenemos que hacer cargo de forma directa", indicó.

Leal dijo que durante las gestiones presidenciales de Mauricio Macri y Alberto Fernández estuvo vigente un registro de pymes, por lo que el Gobierno tiene información de las empresas.

"Lo que pedimos nosotros es que las empresas del registro pyme, que a su vez tiene varias categorías, tengan un tratamiento diferente, que se permita pagar en cuatro cuotas todas las deudas viejas. Nos parece que es más importante pagar la deuda de insumos para la producción antes que importar cualquier cosa, que en muchos casos son productos terminados que destruyen el trabajo argentino", explicó.

Leal manifestó: "Tenemos que defender el trabajo nacional y no priorizar el extranjero".

El referente expresó que parece que no es de interés generar trabajo en el país.

"Todos los países del mundo defienden la producción local. Si vienen empresas a invertir en el país, a crear trabajo, obviamente que son bienvenidas y nos parece excelente. El problema es que no vienen las empresas, vienen los productos terminados, muchas veces con precios irrisorios, toman parte del mercado local y destruyen el trabajo de acá", dijo.

Leal insistió en que el mayor problema es que los proveedores les están dejando de vender insumos por la falta de pago, algo que, dijo, no depende de las empresas, porque sí tienen la voluntad de pagar, pero al no haber dólares en el Banco Central no pudieron cancelar lo adeudado.

"Tenemos deudas por importación de material temporario, es decir, vos podés importar en un régimen temporario que te permite importar insumos, procesarlos en Argentina, en San Luis, y exportar el producto terminado. Esa deuda con el proveedor del exterior, una vez ingresada la mercadería de forma temporaria, las pymes no la podemos pagar desde hace dos meses; entonces se acumuló. El proveedor no nos manda más, por ende, no podemos exportar más. Esto es prioritario, en los próximos meses en los que debería concentrarse el Gobierno es en pagar las deudas viejas con los dólares que entren", manifestó.

Leal propuso que, si no se pueden pagar todas las deudas, deberían discriminar a las pequeñas empresas con deudas menores de los grandes deudores que, según dijo, generalmente tienen filiales en el exterior.

"Estamos pidiendo una política pyme. En el entramado industrial de San Luis, el 90% es pyme. Le exigimos al Gobernador esto porque tiene la oportunidad de plantear ante las autoridades nacionales la problemática, dado que San Luis es la segunda provincia con el mayor producto bruto industrial per cápita de la Argentina, después de Tierra del Fuego. Si la Provincia quiere crear empleo privado tiene que proteger a sus industrias y ante estos problemas, el Gobernador tiene que ir y planteárselo a las autoridades nacionales", expresó.

Otro de los reclamos que manifestó es que si el país necesita dólares "no tiene sentido poner un impuesto a las exportaciones". "Vamos a tener capacidad ociosa, los argentinos, por el efecto recesivo de la devaluación y encima vamos a tener la competencia del producto importado. Es incomprensible. El derecho de exportación, es decir, las retenciones, para productos industriales es del 15%, no tiene ningún sentido si lo que necesitamos es exportar precisamente", explicó.

