Desmienten irregularidades en el Complejo Molino Fénix

El exadministrador del Molino Fénix, Joaquín Beltrán, asegura que no hubo irregularidades durante su gestión y que la situación del complejo quedó en orden. Desmintió los dichos de Claudio Poggi sobre que el lugar se encuentra en una situación desastrosa y explicó que los vehículos mencionados en el informe eran parte de la movilidad para las actividades propias del polo cultural.

“Nos enteramos el jueves y nos causaron un alto grado de sorpresa los anuncios del Gobernador. El Molino Fénix, como cualquier otro ente descentralizado, tiene organismos de control por parte del Gobierno que es el que los financia. Tuvimos auditorías tanto mensuales como trimestrales, semestrales y anuales, las que cumplimos en tiempo y forma, y fueron aprobadas. No es cierto que no hay información sobre los gastos que se han realizado”, afirmó Beltrán.

Tuvimos auditorías mensuales, trimestrales, semestrales y anuales, las cuales cumplimos en tiempo y forma.

El actual legislador provincial por el Departamento Pedernera también dijo que no es cierta la mención sobre las dos camionetas que fueron recuperadas. "Esto no es verdad, los vehículos siempre estuvieron porque pertenecen al complejo, que además no son cero kilómetro, son usados, ya que se utilizan para el desarrollo de las actividades. Casa de la Música es una política de Estado y, como tal, llega a toda la provincia; fueron utilizados por los trabajadores que deben viajar, tener movilidad y también para la compra de elementos de mantenimiento y la limpieza normal del lugar, ya que hay muchísima actividad con academias y distintas instituciones", explicó.

El exadministrador destacó que durante los últimos cuatro años fueron muchas las asociaciones, organizaciones, fundaciones y academias que pudieron disfrutar del teatro del lugar y de cada una de las instalaciones de manera totalmente gratuita.

Compromiso de pago

Beltrán mencionó que el Molino quedó con todas las obligaciones cumplidas en tiempo y forma. Dejaron en cuenta el dinero para pagar los sueldos de diciembre y de enero, y abo-naron aguinaldos a término.

"Todo lo que hemos hecho generó un movimiento enorme para los emprendedores de la ciudad, porque si bien el Gobierno gasta plata para hacer los eventos, los gastronómicos venden, los de la ropa, remeras, también. Toda la Zona Estación se revalorizó; cuando entramos al frente era baldío y hoy son todos locales comerciales que se construyeron por el movimiento del complejo, que le ha dado vida a la zona", expresó el diputado provincial.

Con respecto al destino de los fondos mencionados por el actual Gobernador, Beltrán manifestó que fueron muchos los eventos que realizaron durante 2023. Recordó que a principios de febrero tenían organizado el festival de Rock en la Casa, con mucha inversión en escenario, pantallas, sonidos, luces, y tuvieron que suspenderlo por la gran tormenta de finales de enero. Luego, lo reprogramaron y se pudo realizar con una gran convocatoria.

"También organizamos desde el Molino los espectáculos de la Feria Industrial, por eso también se abultó tanto el monto. Fueron cuatro noches en las que todos los villamercedinos y los puntanos disfrutaron de shows con quince bandas de nivel nacional e internacional, junto a las locales", manifestó.

