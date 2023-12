Las diez películas de 2023

El año que termina fue memorable para el séptimo arte por varias razones. La primera fue la llegada de estrenos de directores norteamericanos de renombre como David Fincher y Martin Scorsese que dieron prueba de su grandeza y talento cinematográfico con nuevas obras como “The Killer” y “Killers of the Flower Moon”. La segunda, la hegemonía de los últimos 15 años del cine de superhéroes se desinfló por primera vez en años, al punto que algunos de los proyectos fueron directamente fracasos, por el cansancio del público y también por la variedad de la propuesta en dramas adultos como “Oppenheimer” o un experimento pop que salió bien llamado “Barbie”; ambas terminaron siendo las películas más convocantes.

Por último, el cine argentino tuvo un gran año en festivales de todo el mundo, que fue acompañado de éxitos impensados como “Cuando acecha la maldad”, filme de terror explícito que al cierre de esta nota promediaba los 250 mil espectadores. Y todo en medio de un año electoral en el que se cuestionó la utilidad de brindar fondos a los artistas audiovisuales.

Aquí, entonces, una lista caprichosa de Cooltura con lo más representativo del cine de este año. No serán todas películas con un acabado perfecto, pero sí arrojan una variedad para disfrutar en la última semana de 2023, aquel espacio entre Fiestas en que las familias viajan y comen sobras para celebrar.

1. Una para los nostálgicos: “Indiana Jones 5” (Disney+)

Es un caso extraño el de “Indiana Jones 5: El Dial del Destino”; y es que si bien no fue un fracaso rotundo, la inmensa inversión realizada por el estudio apenas logró cubrirse y fue recibida con tibieza por parte del público y la crítica. Sin embargo, para los fanáticos del arqueólogo y aventurero, la película es una elegante despedida del personaje, que corrige el tono de la anterior y decepcionante cuarta parte, y ofrece diversión y grandes escenas de acción. Es la clásica película que uno ve con sus padres para reconectar con recuerdos y volver a sentir la emoción de las primeras aventuras de “Indie”, que más de uno vio por Telefe.

2. Una para los más chicos: “Elemental” (Disney+)

Pixar es el estudio por excelencia que logra hacer películas que apelan del público más adulto a los más pequeños. En los últimos años, obras como “Red” y “Luca” mostraron un giro en la propuesta: priorizar la sencillez a la solemnidad y dotar a los filmes de una cualidad más lúdica. En “Elemental” se profundiza esto: en un mundo donde los seres se dividen en cuatro elementos, lo divertido para los más pequeños será la construcción de esa ciudad con sus propias reglas, a la manera de la imaginación de un niño; para los más grandes será en cambio un sentido relato sobre la inmigración. Fue la tercera película animada más vista del año, detrás de tanques de propiedades que ya tenían presencia en el público como lo son Spider-Man y Mario Bros.

3. La nacional del año: “Los Delincuentes” (Mubi)

Los Delincuentes es una película que muta constantemente a lo largo de sus tres horas. Es una historia de un robo a un banco por parte de sus dos empleados, pero de repente cambia a un triángulo amoroso y luego se convierte en un relato de prisión, con la afición de la poesía como vía de escape.

El guion hace de la película una experiencia atrapante. El trabajo visual es de primer nivel para la cinematografía local, con una city porteña filmada como pocas veces en el tiempo reciente y unas sierras cordobesas que expresan el deseo de libertad de los protagonistas. Es la mejor película argentina del año, en un 2023 en que la industria cinematográfica nacional fue injustamente atacada.

4. La mejor de Netflix: “The Killer”

David Fincher encontró su amor en Netflix. El estudio líder del streaming le da hace un par de años total libertad creativa para sus proyectos, al punto de que esta es su segunda película, a lo que se suman dos series de su autoría para la plataforma. En “The Killer”, el director norteamericano maximiza todas las obsesiones de su filmografía: los asesinos seriales, el suspenso que hiela la sangre y una puesta en escena digna de una inteligencia artificial con planos, fotografía y sonido pensados al milímetro.

De haber sido un mero ejercicio de estilo la película ya cumpliría con creces su objetivo, sin embargo, como lo hizo en filmes previos de su autoría como “Red Social” y “Fight Club”, Fincher aprovecha para criticar la sociedad de consumo e individualismo que reinan en tiempos modernos, al mostrar cómo un asesino podría pasar totalmente desapercibido por la indiferencia de la gente.

5. La mejor actuación del año: “The Whale” (Paramount+)

“The Whale” tenía muchísimos elementos en la previa para volverse una oda a la miseria y al sufrimiento en este mundo, que tiene su exponente más completo en los inicios del cine de Alejandro González Iñarritu. La tesis acá es que el mundo es un lugar horrible, al igual que las personas que viven en él, destinados al sufrimiento. La diferencia radica en que Darren Aronofsky es el menos convencional de los directores norteamericanos y ofrece un retrato descarnado de un hombre roto.

En otros ejemplos recientes, la adicción a las drogas y el alcohol son la excusa para mostrar atormentadas vidas. En "The Whale", en cambio, es la comida y relata cómo un profesor universitario interpretado de manera brillante por Brendan Fraser se mata con ella. La película acompaña y nunca juzga al personaje, y cuenta con humanismo y una creencia en el amor como fuerza transformadora como pocas películas recientes.

6. El éxito del año: “Barbie” (HBO Max)

Greta Gerwig ya había ganado notoriedad con la refrescante y genial nueva versión que escribió y dirigió de “Mujercitas”. Tomar una propiedad como Barbie y elevarla por sobre una publicidad de dos horas de un juguete era un gran desafío para la directora, surgida como actriz del cine independiente norteamericano. La apuesta desde lo comercial fue un batacazo, convirtiéndose en la película más vista del año en el mundo.

Desde lo artístico, “Barbie” en sus mejores momentos ofrece gran comedia física, vestuarios y escenografías, con unos Ryan Gosling y Margot Robbie en estado de gracia. La sobreexplicación y poca sutileza de algunos diálogos quizá generan ciertas asperezas en el producto final, pero con un punto de partida tan ridículo, la película termina siendo sin dudas un triunfo.

7. Otra obra de un maestro: “Killers of the Flower Moon” (Apple TV)

Martin Scorsese a sus 80 años ya no le debe nada a nadie y los únicos límites que se pone como artista los tiene con sus propias ambiciones. El trecho final de su carrera y sobre todo el iniciado por "The Irishman", y continuado ahora con “Killers of the Flower Moon”, muestra a un artista en pleno uso de sus talentos para superar su filmografía previa y hacer de su cine una trinchera para defender el arte de contar.

Hay una mirada crítica y un engaño en la película. En la previa, uno esperaba un relato con elementos del western y suspenso sobre una serie de asesinatos ocurridos en una comunidad de nativos americanos, los Ossage, motivados por la riqueza que estos poseían. En cambio, Scorsese hace la película más oscura, dentro de una filmografía que de por sí ya lo era, para hacer una reflexión sobre la maldad, el dinero y los límites del amor.

No hay otra película reciente, del cine norteamericano o cualquier otra latitud, que ponga en tensión una relación amorosa como la que muestra la película. Leonardo Di Caprio, en uno de los puntos altos de su carrera, interpreta a un hombre blanco que es cómplice de los asesinatos de la familia de su pareja, una nativa americana interpretada por la revelación del año, Lily Gladstone. La película todo el tiempo nos pone a la altura de ellos, borrando la línea entre cotidianidad y crueldad, donde el amor parece no valer ante la promesa del petróleo y dinero. Una obra maestra de un director que esperemos siga al menos una década más regalándonos su arte.

8. Una de tiros: “John Wick 4” (Prime Video)

Es muy extraño el caso de "John Wick 4", sobre todo porque hay contadísimos casos de cuartas partes que estén a la altura de las trilogías. Sin embargo, algo sucede en esta secuela protagonizada por Keanu Reeves. Todas las coreografías son mejores, al igual que cada batalla, disparos y escenarios. A su vez profundiza en la mitología del mundo de asesinos, grandes artistas marciales tienen su momento para brillar y Keanu renació como el fénix y su carrera volvió a los grandes éxitos.

9. Una para llorar: “Are You There God? its me, Margaret” (HBO Max)

El arte de una película sencilla es el mismo que el de alguien que decide hacerse unas pastas caseras. Con pocos y nobles ingredientes, atención y sobre todo amor por lo que se hace, deja la sensación de que las mejores películas y platos son aquellos que son fáciles de hacer, pero que nos dan un placer comparable al de la mejor cine o restaurante del mundo. El punto de partida de “Are You There God?...” es el de una niña de apenas 11 años que se muda a otra ciudad. Allí descubrirá un triste secreto familiar que la movilizará a ella, a su entorno y que le hará preguntarse sobre su religión. Todo esto mientras descubre la amistad femenina, la menstruación y sus primeros amores.

No pasa nada espectacular en la vida de Margaret, no hay grandes tragedias. Pero ahí radica su valor. Porque decide contar noblemente, con matices y grandes actuaciones, los dolores de pasar de la niñez a la adolescencia. Acá vale una mención especial a Rachel McAdams, quien continuamente reinventa su carrera y hace de una madre vulnerable, cálida y sensible. Una actuación sencilla, pero que merece el Oscar.

10. La comedia del año: “No Hard Feelings” (Hbo Max)

Jennifer Lawrence ganó el Oscar tan temprano en su carrera que tenía todo previsto para volverse otra actriz maldita que nunca volvería a las grandes ligas, como le ocurrió a Cuba Gooding Jr. o Adrian Brody (este último logró la redención de la mano de Wes Anderson). Pero la rubia no se rinde y luego de varios años sin aparecer en la gran pantalla volvió con una comedia adulta, divertida y sin límites, que retoma la tradición de la mejor etapa de los Farrelly, que dejó clásicos como “Tonto y Retonto” y “Loco por Mary”.

Aquí Lawrence interpreta a una treintañera tapada de deudas que acepta tener unas citas con un joven virgen antes de que vaya a la universidad. Desnudos, golpes, gas pimienta, bailes incómodos, todo ocurre en esta comedia con total desparpajo y que confirma que la actriz tiene destino de estrella.

Bonus. Un clásico moderno para las Fiestas: "The Holiday" o "El Descanso" (Prime Video)

¿Cuál es el último gran clásico de las Fiestas? Muchos apuntarán a "El Regalo Prometido", el díptico de "Mi Pobre Angelito" y más acá en el tiempo "Love Actually". Sin embargo, la que seguro dejó marca indeleble en cualquiera que la haya visto es "El Descanso" ("The Holiday") película escrita y dirigida por Nancy Meyers y protagonizada por Jude Law, Jack Black, Cameron Diaz y Kate Winslet.

Amanda (Diaz), quien vive en Estados Unidos, intercambia de casa con Iris (Winslet), quien reside en Inglaterra. El cambio de lugar traerá muchas situaciones graciosas, pero sobre todo la oportunidad de nuevos amores. Acá destaca sobre todo Jack Black en un registro romántico, alejado un tanto de su veta humorística y que lamentablemente no se volvió a ver desde ese entonces.