¿Felices Fiestas?

La canción "Blue Christmas" de Elvis Presley refleja a la perfección los sentimientos de tristeza y melancolía que puede despertar la época de las Fiestas, en especial la Navidad. Si bien el tema refiere a una ausencia; ese es solo uno de los motivos por los que la depresión asoma su cara en la época más festiva del año. Incluso el nombre de la melodía bautizó al fenómeno que afecta a millones de personas.

Decepción, ansiedad y tristeza, sumado a un decaimiento emocional; esos son los principales síntomas. La diferencia con un estado de depresión es que ese abatimiento emocional se va diluyendo conforme las Fiestas terminan.

“Es una tristeza momentánea que aparece como consecuencia fundamentalmente de los recuerdos o de lo que ya no es, de la sensación de vacío y de que algo está faltando. Añoramos la visión que teníamos de la Navidad cuando éramos niños, las mesas grandes, los regalos, la ilusión; así como nosotros crecimos, también se modificaron nuestras formas de ver esos espacios de reunión que, ahora, incluso pueden hasta representar un punto de conflicto”, explicó el psiquiatra, psicoterapeuta y escritor, Walter Ghedin.

Vínculos tensos con algún integrante de la familia, la pérdida de un ser querido, la imposibilidad económica de responder a los gastos festivos o hasta las presiones en la mesa de cumplir con parámetros sociales establecidos, como la maternidad, el recibirse de la facultad o cambiar el auto, por ejemplo.

“Ante las situaciones que se generan en la mesa, uno puede contestar o poner el límite. A veces, por pensar que están ofendiendo uno no dice lo que quisiera, pero sí se puede marcar que este comentario está de más con cosas simples, manifestando que no quiere hablar sobre ese tema o que no es el momento. Hay que aprender que uno no tiene por qué responder a preguntas para saciar el interés ajeno”, remarcó.

A partir de la pandemia se resignificó la percepción social que había sobre la soledad, a tal punto que ya hay una industria creada en base a ese concepto. La decisión de pasarla solo, pero de viaje, de tomar el día como uno más o, incluso, hacer planes para uno está cada vez más lejos de ser mal visto para comenzar a formar parte de un nuevo ciclo de tradiciones que rompe el mandato social de tener que tomar un asiento en la mesa grande junto a la familia.

El especialista remarcó: “Los deliverys, teléfonos, las series y los libros, todas esas cosas nos permiten estar solos, pero acompañados bajo los efectos de estos estímulos. Hay una serie de movimientos respecto de lo que somos a nivel social con un refuerzo de lo individual, de la autonomía y de poder decidir por uno mismo. Aunque esto nos aísla de los demás, no se vive como algo triste, sino como algo placentero. Hoy el concepto de ‘estoy solo’ se modificó por el ‘soy solo y lo llevo con orgullo’”.

Acompañado o en soledad, las Fiestas siempre son un buen momento para reflexionar sobre lo que se hizo y lo que no, las metas alcanzadas y pendientes para el próximo año y, en especial, reconectarse con los demás o uno mismo. Si se pasa en familia, es importante recordar que la meta es unirse y disfrutar, no exigirse demasiado ni anticipar cosas negativas.

“No está mal pararse un momento, estar con uno mismo, reflexionar y preguntarse: ‘¿Qué hice y qué quisiera hacer?’. Es importante volver a conectarnos con el deseo que nos llevó a ser quienes somos y hacia dónde nos orientamos en este nuevo año. A lo largo del año la vorágine laboral y las responsabilidades nos impiden poder pararnos y estar con nosotros mismos para ver qué estamos haciendo con nuestra vida”, cerró Ghedin.

Algunas recomendaciones que pueden ayudar es retomar la decoración de la casa, para revivir algún punto de la infancia; identificar las fuentes de estrés e intentar gestionarlo con soluciones alternativas, recuperar una tradición que antes hacía ilusión, delegar trabajo, y, la más importante, identificar algo bueno sobre la Navidad, en vez de centrarse en los inconvenientes.