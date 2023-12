Harán un abrazo simbólico para defender al Banco Nación

La Asociación Bancaria de Villa Mercedes hará una protesta a las 14:30 en rechazo a la posible privatización del Banco Nación, que podría ocurrir según lo contemplado en el Decreto de Necesidad y Urgencia anunciado por el presidente Javier Milei este mes. El encuentro será en la sucursal céntrica ubicada sobre calle Pedernera 450.

"Vamos a hacer un abrazo simbólico para defender al Banco Nación, ya que en el decreto hay tres párrafos que lo nombran exclusivamente para privatizarlo", mencionó Claudio Nazario, el secretario general de la asociación en la seccional de la ciudad. Y explicó: "Hay un artículo del DNU que deroga una ley de los años noventa, cuando Menem tuvo esta misma intención y el Congreso lo defendió, ahora se pretende dar marcha atrás sobre esto".

Nazario también hizo hincapié en un punto que sostiene que las personas jurídicas pasarían a ser sociedades anónimas. "Se quiere derogar otra ley en la que se establece que el Banco Nación es el único agente de retención de los depósitos judiciales, esto quiere decir que lo va a desfinanciar para que sea más vendible", afirmó.

En este sentido, ya se han convocado a movilizaciones en diferentes partes del país: en Buenos Aires se dirigieron hasta la Casa de Gobierno a modo de protesta. En San Luis se encuentran en alerta y en asamblea en distintas sucursales.

"El Banco Nación es de todos y no está dando pérdidas económicas, da ganancias que se quedan en la Argentina, no se van al exterior. Es de nuestros abuelos, nosotros somos la cuarta generación. Se creó para aportar con tasas subsidiadas al agro, a las pymes, a las empresas, a la banca individual, en fin, para que sea inclusivo", sostuvo Nazario.

El encuentro será a las 14:30 en la sucursal céntrica del banco de Pedernera 450.

La inclusión es de suma importancia en la provincia, ya que desde que empezó a ser agente financiero esto se puede ver con cajeros automáticos en distintos pueblos o parajes. Esto es algo de gran ayuda para sus habitantes y no suele pasar con las grandes entidades privadas, que no prestan atención a este tipo de necesidades, ya que no son rentables.

Si bien la seccional Villa Mercedes tomó esta primera iniciativa como medida de fuerza, esperan que se replique en otras oficinas de la capital y en el resto de las localidades de la provincia.

El ente financiero cuenta con dos sucursales en la ciudad, en las que se desempeñan unos ochenta trabajadores. En la seccional local también representan a las de Justo Daract, Naschel y el sur provincial, llegando a más de ciento cincuenta empleados.

Nazario dijo que el reclamo no apunta a temas salariales. "Esto es exclusivamente para que no lo privaticen, como en aquellas épocas de los años noventa en las que se juntaron un millón de firmas para que no se llevara a cabo", dijo.