Ignacio Cuassolo: "Salió esta propuesta y no lo pensé mucho"

Un grandote llega al "Lobo". Sus dos metros se harán notar en la zona pintada. Se trata del cordobés — oriundo de Villa del Rosario — Ignacio Cua-ssolo. Llega a GEPU para la segunda mitad de la temporada proveniente de Pergamino Básquet, con la misión de reemplazar al extranjero Jibril Harris, quien la dirigencia decidió que no continuará en el plantel.

"Ni bien salí de Pergamino me surgieron varias opciones, pero tomé la decisión de esperar. Estuve varios días y apareció lo de GEPU. Salió esta propuesta y no lo pensé mucho. Me habló el profe (Gustavo Morla) y me comentó cómo era el panorama, el proyecto, que hay una base y un plantel con aspiraciones. Eso me sedujo. Además de la estructura y el orden que manejan, que tengan nutricionista, psicólogo, preparador físico, un lindo público que va a alentar a cada partido", le dijo Cuassolo a El Diario.

También, la propuesta de intentar ser protagonista en la Conferencia Norte lo atrajo para venirse a San Luis: "Está bueno que un equipo se proponga salir campeón. Después, si no se logra el objetivo por una razón u otra habrá que analizar qué pasó, qué se hizo bien y qué no. Además, hay que tener en cuenta que son muchos clubes en la categoría y solo festeja uno. Pero la meta tiene que ser esa. Está bueno que una institución tenga grandes desafíos y se proponga cosas".

Ignacio juega al básquet desde que era niño y le hace ilusión llegar a un club con tanta historia: "Yo nací en 1999 y no viví los mejores momentos de GEPU en la Liga nacional. Pero lo conozco desde antes de que se reinsertara nuevamente en el básquet profesional".

A la hora de hablar de lo que puede aportarle al equipo, detalló: "Desde lo colectivo, creo que me voy a adaptar rápido a la forma de jugar. Soy muy dinámico. Puedo salir picando la pelota, hacerlo de 3, de 4 o de 5; defender a grandes o a un perimetral. La temporada es muy larga, entonces uno tiene que estar siempre preparado para jugar en varias posiciones".

Y continuó: "Soy un jugador que no es egoísta, que intenta dar todo por el equipo. Tengo todas las opciones para poder tirar a la cancha cuando el técnico lo necesite. Mi juego se trata de ser dinámico, defender al 200%, cargar rebotes, llegar jugando. Después, el entrenador y la gente verá si lo hago correctamente o no".

Este es su primer año como ficha mayor, pero cuenta con una vasta experiencia en la categoría. Es más, jugó dos finales con Zárate Basket: en la primera perdió, pero a mediados de este año logró el ascenso a la Liga nacional. "Era un equipo largo, con jugadores que rendían todo el tiempo. Yo estaba detrás de Damián Pineda. Arranqué de suplente, después jugué casi toda la temporada de titular, y en la segunda ronda de playoff volví al banco. Pero fui fuerte de la cabeza y me sirvió. Me ayudó para madurar".

Antes estuvo en varias instituciones: "De los 9 a los 13 años jugué en Independiente de Oliva; después, tres años en Libertad de Sunchales, pasé por Zárate en el Federal, estuve medio año en Racing de Chivilcoy y volví dos años a Zárate, en donde fuimos finalistas y luego ascendimos. Ahora estuve en Pergamino y llega este nuevo desafío en GEPU".

Con respecto a su paso en el equipo pergaminense, detalló: "Me comunicaron desde el cuerpo técnico y la dirigencia que buscaban un cambio tras perder los últimos tres partidos, pero nadie me dio explicaciones. No me lo esperaba, pero me sentí tranquilo, porque yo dejé lo mejor de mí. Me entrené y jugué al 100%. Pero no hay mal que por bien no venga, porque salió esto de GEPU y es un cambio para bien".

El martes 2 de enero, Cuassolo llegará a San Luis, día en que el equipo volverá al trabajo. "Llego al mediodía para instalarme, dormiré una siesta y a entrenar", contó el cordobés. Cuatro días después, el "Lobo" recibirá a Deportivo Norte de Armstrong. "Está bueno que los primeros partidos sean como local para agarrar confianza. Sobre todo para uno, que se integra. En cuanto a lo social, no tengo problemas, por lo que imagino que me integraré rápido al plantel".

Se lo escucha ilusionado. Ignacio Cuassolo quiere dejar su huella vistiendo la camiseta del "Lobo".

