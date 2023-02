Yoya Jofré pasó por San Luis

Marcado por las influencias de su padre, que le enseñó el bagaje musical y el sentimiento eterno por las cuerdas de la guitarra, Yoya Jofré es un eximio artista mendocino dedicado a su proyecto personal que se consagró con su disco "Silbidos de mi viejo", que presentó por primera vez en San Luis con dos fechas que permanecerán por siempre en su memoria.

El primer concierto fue el 10 de enero en el ciclo Chadra, organizado por Emiliano Leyac, donde grabaron el show para luego ser compartido próximamente en las plataformas. La segunda fue el pasado viernes en Casa Mollo, en una experiencia interactiva con el público que conoció las historias de Yoya hechas canciones.

El domingo recibió sus 37 años rodeado de amigos, los encargados de que el cantante mendocino visite San Luis, y luego salió para su provincia para seguir con sus proyectos, que comienzan a tomar forma para concretarlos durante todo el 2023.

La alegría de Yoya de pisar suelo puntano fue completa, porque valió la pena cada pieza movida para llegar por primera vez con su música a una provincia que lo marcó a fuego.

“Siempre estuve de pasada, pero nunca me había detenido a disfrutar de San Luis y su gente. Esta vez visité amigos que conocí en Mendoza y me invitaron a tocar por primera vez. Me sentí muy a gusto y cuidado por cada persona que se acercó a escucharme”, expresó el artista.

La primera función la describió como “un encuentro propicio para las canciones que hago. Me permitió cierta intimidad con momentos muy óptimos donde conté de dónde vengo y generó una interacción ideal para el tipo de escenario”.

En la segunda, tanto Yoya como el público, disfrutaron del aire libre y el patio de Casa Mollo. Lo más importante para el cantautor fue compartir con sus amigos puntanos que tejieron las redes para su viaje musical.

9 canciones contiene "El silbido de mi viejo", el primer disco solista de Yoya Jofré.

San Luis es un lugar especial para Jofré. Su padre nació en la provincia, el ser que le inculcó lo más valioso que fue el amor por la música. Al fallecer, Yoya le rindió homenaje con “El silbido…” donde supo expresar sus emociones más íntimas. “Los temas no se vinculan con su fallecimiento, pero sí son experiencias personales y cotidianas, que me pasaron desde lo vincular y con una mirada social”, explicó el artista, quien prepara la presentación oficial del álbum para abril, en Mendoza. Las canciones se pueden escuchar por las plataformas de Yoya.

“Lo que presento artísticamente es un espejo que me brinda la posibilidad de materializar mis emociones y diferentes sucesos que me conmueven”, agregó Jofré.

Además de todo el movimiento que le generó traer su trabajo a San Luis, Yoya sumó la experiencia de viajar por primera vez con su proyecto personal. “Formé parte de un trío llamado Arquero Mareador, en el que tuvimos oportunidades de viajar por Córdoba y el interior de Mendoza hasta 2020. Luego me volqué a mi trabajo solista y este año tengo pensado recorrer el país con mis canciones propias. Empezar en San Luis fue el impulso que necesitaba”, expresó.

Redacción/MGE