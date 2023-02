El espacio recreativo del Mil Viviendas toma forma y estará listo en marzo

Muy pronto, los vecinos del barrio Mil Viviendas podrán disfrutar de un lugar de encuentro y esparcimiento. El espacio recreativo que construye el Gobierno de la provincia tiene un 80% de avance y estiman que estará listo a mediados de marzo para que pueda ser aprovechado por las miles de personas que viven en uno de los sectores más jóvenes de Villa Mercedes.

El terreno está ubicado sobre avenida Maipú, entre Ángel Pes y Aldo Ávila. Es un punto neurálgico del complejo habitacional, porque está frente al edificio de la Escuela Generativa Ambiental GEA, y muchos utilizan esas calles para movilizarse hacia sus hogares. Sin embargo, hasta hace tres meses no era más que un descampado.

"Arrancamos el año pasado con la idea de poder convertir estos espacios verdes en predios recreativos, que sirvan para las actividades deportivas, culturales, sociales. Estamos con muchas expectativas de poder llegar a tiempo con la fecha", expresó Nicolás Gatto, jefe del Programa de Gestión de Proyectos de Infraestructura Urbana del Ministerio de Obras Públicas e Infraestructura.

Entre los atractivos de la nueva plaza sobresalen las canchas de fútbol tenis con césped sintético, un laberinto para jugar, areneros y pérgolas que darán sombra a los futuros visitantes, además de los infaltables bancos y mesas para sentarse a descansar. El funcionario provincial agregó que el perímetro contará con conexión wifi de internet y alumbrado led. También está en pleno armado una pista para los amantes del ciclismo.

Lo que todavía resta terminar son algunos detalles de los senderos, la colocación de las luminarias y la parquización para llenar de verde y colorido todo el terreno, que es lo último que suele hacerse en este tipo de obras. "Estamos analizando con la empresa qué especies son las mejores para que duren, den mucha sombra y que el lugar sea un pulmón para esa zona de la ciudad", aclaró.

Gatto sostuvo que el fuerte temporal que castigó a Villa Mercedes hace dos semanas no impidió que los obreros avancen con sus tareas. "Hubo pequeños daños, sobre todo en la pintura, pero nada grave que haya afectado demasiado. Por suerte, la parte fina de cristales y materiales más frágiles todavía no se había colocado, lo que favoreció a que no haya grandes inconvenientes", dijo.

Para hacer todas las intervenciones, que también incluyeron el nivelado y acondicionamiento del suelo, el gobierno provincial invirtió un poco más de sesenta millones de pesos, como parte de una política para crear más espacios de reunión y deporte en las ciudades de San Luis.