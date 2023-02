Las barberías se consolidan en la ciudad y suman más opciones

Los puntanos han encontrado en las barberías una especie de spa para su cuidado, con servicios cada vez más amplios. Estos locales han tenido una expansión tan fuerte en San Luis que casi desplazaron del mercado a las peluquerías tradicionales. Además ofrecen detalles que comenzaron a implementarse luego de la pandemia: entre la espera de un turno y otro se puede degustar una bebida, jugar a los videojuegos y, en algunos casos, hasta hay metegol y pool.

Además, la evolución que tuvieron los trabajos estéticos en los varones creció mucho. El servicio que más eligen es el corte de barba incluyendo el perfilado de cejas y barba.

Cintia “Bichi” Salinas tiene su local ubicado en calle Riobamba desde 2015. Entre los trabajos, además del corte de pelo, hace depilación con cera en orejas y nariz, tratamientos capilares (para engrosar el pelo y retener la caída) y colorimetría: “Arrancamos con la barbería clásica que era corte y perfilado de barba, nada más. De vez en cuando me pedían que les oscureciera la barba para tapar las canas y algunos se animaban al color, teñirse o hacerse mechas. Luego comenzamos a incorporar otras cosas como el perfilado de cejas y las depilaciones”, contó.

Según Salinas, el tabú de que lo estético es solo para mujeres quedó atrás hace tiempo y la evolución fue tanta que hasta cree que los hombres ahora gastan más en verse bien que ellas. “Quieren tener todo prolijo, ya no están bajo un concepto y son más libres. Además, están pendientes de todo y hasta ellos me sugieren que traiga nuevas cosas que ven en redes sociales porque las quieren probar”, aseguró.

En su local la concurrencia aumentó hasta un 90% y logra hacer hasta veinte cortes por día. El servicio más elegido es el perfilado de cejas y barba, los reflejos y el corte de pelo. A su vez, Salinas ofrece combos. Por ejemplo, lo más barato es el corte de pelo a $1.000; el corte de pelo más el perfilado de barba con baño de crema está a $1.700: “El perfilado de cejas lo incluyo en el corte, es como una atención que damos desde la barbería. La mayoría te pide esto porque no es que la ceja queda finita, sino que se sacan los vellos que están alrededor que hacen que se vea más oscura o gruesa; es simplemente eso”, concluyó.

Marcos Abrahin abrió su barbería hace casi seis años en la calle Carlos Pellegrini. Durante la semana y por la tarde atiende a sus clientes que solicitaron un turno; paralelamente juega al fútbol y es arquero del plantel de Estudiantes de San Luis. Considera que durante este tiempo, la barbería fue un pilar fundamental en su economía porque tuvo un crecimiento de clientes del 100%.

“No dejé nunca la barbería porque aunque estoy haciendo mis primeros pasos en el fútbol, no gano la plata que necesito para vivir. Entonces hoy lo que me da de comer es mi local. Además de eso, no quiero que mis clientes vengan y solo se corten el pelo. Incorporo cosas para que ellos se sientan cómodos y pasen un buen rato mientras esperan su turno”, explicó Abrahin.

Luego de la pandemia, innovó en el local con una barra donde cada cliente puede servirse una bebida o un café. También pueden jugar a la PlayStation mientras se espera el turno. Hace quince cortes al día y ofrece combos con descuentos. La mayoría se hace el corte cubano con degradé y, de paso, se perfila las cejas. “Los cortes valen $1.000 y el servicio más caro que tengo es el corte de pelo más el perfilado de cejas y barba, que sale $1.500. A veces el servicio de cejas no lo cobro, directamente lo dejo al criterio de cada uno porque también tengo un tarrito de propinas para que la gente se cope con eso”, señaló Abrahin.

Redacción/MGE