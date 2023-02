Rodrigo adelgazó 74 kilos en un año: "Fue como nacer de nuevo"

“Fue nacer de nuevo. Tengo otra vida y estoy feliz. Cuando uno se mentaliza, pone voluntad y logra dar con las personas adecuadas para que lo acompañen, se puede. Es una gran satisfacción personal, no es imposible", dice Rodrigo Cabaña y su alegría y entusiasmo se notan con claridad. Con 31 años se siente muy saludable y además de jugar al fútbol —su gran pasión— ahora puede organizar encuentros de ese deporte para mujeres y veteranos sin problemas. Ya no siente que es un mal ejemplo como sentía cuando pesaba 155 kilos y no podía hacer algunos ejercicios que les indicaba a sus chicos del fútbol infantil en el Deportivo Naschel, el club de su localidad. En un año, con un tratamiento cuidado en el Hospital de Naschel, sin cirugías y acompañado por una nutricionista, un médico clínico y una psicóloga, cumple con éxito un tratamiento que hoy lo tiene con 74 kilos menos.

Rodrigo pesaba 155 kilos cuando su cabeza hizo un click. Fue una mañana en la que se despertó y al levantarse dijo "basta" y se fue caminando rumbo al Hospital de Naschel. "Lo recuerdo como si fuera ayer. Era 9 de agosto de 2021, eran las 10:20 cuando entré al consultorio de la licenciada Antonella Ruore. Allí empezó todo. Pregunté en la entrada si atendía, me dijeron que sí, que justo había faltado un paciente con turno y me hicieron pasar. Fue un camino maravilloso, le estoy muy agradecido", contó Rodrigo.

"El primer paso fue enseñarme a comer. Yo era desordenado para eso, no hacía las cuatro comidas diarias. Si bien no tenía problemas de salud y hasta jugaba al fútbol, era entrenador de la división 2009 de las infantiles del Deportivo Naschel y había ciertos ejercicios que no podía mostrarles a los chicos. Eso me ponía mal, me incomodaba. Hasta que me dije: 'Esto no va más, no soy un buen ejemplo'. Por eso, desde la primera consulta, le puse muchas ganas", relata el muchacho hincha de River y del "Rojinegro" de Naschel.

Actualidad. Cabaña ahora pesa 81 kilos, se siente muy bien. Su vida cambió. Foto: gentileza Rodrigo Cabaña.

Como todo objetivo difícil, la estrategia de Cabaña y su equipo médico fue ir paso a paso. "Al aprender a comer saludable, al respetar los horarios y las cuatro comidas uno empieza a bajar de peso. Allí la motivación fue creciendo. Primero bajé veinte kilos, después treinta y así fui perdiendo peso. Hasta llegar a los 100 kilos. Cuando logré eso me puse muy contento porque, además, se me notaba muchísimo", destacó Rodrigo.

Al estar más liviano y saludable, el rendimiento en el trabajo era mayor. "En esa época trabajaba en una fábrica acá en mi pueblo. Me sentía mucho mejor, podía hacer de todo. Luego me quedé sin empleo y ahora tengo una beca de la Municipalidad y colaboro en la Secretaría de Deportes. El fin de semana pasado organizamos un encuentro de fútbol femenino y de veteranos. Fue bárbaro", cuenta el hombre.

"Seguí con el tratamiento porque no me costaba y así llegué a los 81 kilos de hoy. Actualmente voy una vez al mes al consultorio solo para control. La idea ahora es mantener el peso. Además, me ayuda mucho hacer funcional, un deporte que practico tres veces por semana con mis profes Pablo Palacios y Dante Alcaraz. La clave es no perder la voluntad y seguir adelante", contó.

"Lo más importante es que esto no lleva ninguna cirugía, sino dedicación y la ayuda profesional que tuve. Es verdad que se puede", cerró Rodrigo.

Una labor interdisciplinaria

El tratamiento no radica solo en hacer una dieta saludable acorde al paciente. Requiere de otros factores muy importantes que son un soporte para la persona. "En el caso de Rodrigo también lo acompañaron el doctor Carlos Sánchez y la psicóloga Pamela Vila. Los tres atendemos en el hospital de la localidad. Es un proceso sin cirugías, estamos junto a la persona durante todo el tiempo. En primer lugar analizamos si el paciente tiene o no alguna patología de base y en torno a ello se hace el tratamiento. Es una labor interdisciplinaria. La gente, muchas veces, no solo tiene sobrepeso, también otros factores", contó la nutricionista Antonella Ruore.

"Estamos felices por Rodrigo, es un paciente que pone gran voluntad. Ahora, solo va a consulta para mantenerse. Su caso y otros tantos muestran que se puede", agregó la licenciada.

