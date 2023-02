El maracuyá del postre

El club Guay Curú, del centro de San Luis, albergó las primeras clases de samba que venían directamente de Brasil. Allí tres profesores multipremiados y admirados explicaban los conceptos, el idioma y la historia de la festividad más importante de Río de Janeiro, el Carnaval. En una de esas lecciones aterrizó Pamela Garay, que, sin mucha expectativa, acudió a inscribirse por recomendación de una compañera del colegio. La sorpresa fue que ni bien entregó la documentación para ser aceptada, la invitaron a quedarse a su primera clase.

De esa escena pasaron diez años y la carrera de Pamela en la samba fue muy prolífera, tan así que hoy, la joven oriunda de la localidad de Lafinur, en el norte de la provincia, será pasista de la primera ala internacional que desfilará en la historia del carnaval carioca. Junto a casi 70 pasistas de diferentes países del mundo, en su mayoría de Argentina, pero también de México, Panamá, Alemania e Irlanda, entre otros, la bailarina fue convocada por las escuelas International Sambawings y Unidos do Porto da Pedra para hacer el debut, que, como ella describió, es un sueño cumplido, “la frutilla del postre”.

“Comencé a bailar en 2013, cuando se realizaba el Carnaval de Río en San Luis. El primer año estuve como pasista destacada, que son las bailarinas que van al frente de la escuela, muestran más la samba pura de carnaval", dijo la joven en el inicio de su relato vital.

Al año siguiente, Garay fue seleccionada para el staff de bailarines permanente del Carnaval y representó la fiesta puntana en diferentes provincias. "Fuimos a la Fiesta Nacional de la Vendimia, en Mendoza; a la Fiesta Nacional del Sol, en San Juan y también estuvimos en la Feria Internacional del Turismo, en Buenos Aires", donde conoció a la reina del Carnaval brasilero de ese momento.

"Haber bailado con ella fue un gran honor porque no es algo que se pueda hacer comúnmente”, comentó Pamela a etc. desde Río de Janeiro, donde está hace unos días para realizar el desfile de este sábado.

Bailar samba y participar del carnaval son mi pasión y mi hobby, los motores de mi vida (Pamela Garay-pasista puntana en el carnaval de Río de Janeiro).

Toda esa experiencia hizo que la convocaran para dar clases en las diferentes sedes del Carnaval en la provincia. Como capacitadora, Pamela recorrió todo San Luis, desde Unión hasta la Villa de Merlo. “Al año siguiente me seleccionaron como princesa del Carnaval de Río en San Luis y estuve en ese puesto hasta que dejó de realizarse".

Como la bailarina quería continuar con las clases, pero no contaba con el aval suficiente, comenzó un profesorado de samba que lo dicta una maestra de Chaco. Con ese título puede dar clases en todo el país y la reconocen en Río de Janeiro.

“Fue a través de esta escuela que nos llegó la invitación para participar en el ala de pasistas internacionales de la Escola Unidos do Porto da Pedra, es un ala que recién se inauguró el año pasado, porque anteriormente en el carnaval solo desfilaban personas de Brasil, no había gente de otros países, por eso es una revolución esta noticia, porque es algo nuevo que no se hacía antes y por supuesto todas las personas que somos apasionadas del samba de otros países saltamos de emoción”, afirmó.

Para la joven puntana, este logro es tocar el cielo con las manos. El recibimiento de la escuela, el hecho de que les hayan prestado los camarines, la amabilidad que tuvieron con los extranjeros es algo inimaginable para la puntana. "Estoy muy contenta por esta nueva oportunidad de seguir haciendo mis sueños realidad. Quiero seguir con las capacitaciones y mi idea es volver a San Luis y poner mi propia escuela de baile, poder compartir lo que estoy aprendiendo, dar clases para amateurs, nivel medio y avanzado, y seguir participando del Carnaval".