Una mujer exige que internen a su hijo que es adicto y delincuente

Abatida. Así se mostró y se expresó ayer en los pasillos del Poder Judicial Mariela Cristina Busto, mamá de Leonel Busto, un adolescente de 16 años que es conocido como “Chucky” o “Jipy” y tiene problemas de adicción y delinque. La mujer señaló que desde hace tres años lucha por su hijo y exige que la Justicia le dé una solución. “Yo quiero un hijo vivo, no muerto. Quiero que lo internen en algún lugar para tratar su problema con las drogas”, dijo angustiada.

Recordó que cuando el chico tenía alrededor de 12 o 13 años comenzó a pedir ayuda cuando notó que consumía marihuana e iba probando otras drogas hasta llegar a la cocaína. “Hoy en día, según me dijeron, consume paco. Lo único que consigo es acompañamiento terapéutico y eso a mí ya no me sirve, no alcanza porque él va a terapia y vuelve al lugar donde consigue la droga”, expresó.

En el último tiempo su hijo ha sido escrachado en las redes sociales de manera constante. Vecinos lo han sorprendido, golpeado y reducido dentro o en inmediaciones de viviendas de diferentes zonas de la ciudad a las que ha ingresado a robar. En cada uno de los videos se lo ve llorar o mostrarse arrepentido y ante la indignación de quienes lo increpan comienza a decir nombres de supuestas personas que lo obligan y mandan a robar. “Eso es todo mentira. Menciona a gente que nadie conoce. En enero lo llevé a consulta a la Canaf (Comisaría de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia) y ahí me dieron un informe en el que dice que él es una persona mentirosa compulsiva y manipuladora”, detalló.

Refirió que en primera instancia fue la jueza de Familia, Niñez, Adolescencia y Violencia 2, Viviana Oste, quien atendió la causa. “Yo le pedí la internación y la respuesta de ella fue que esa no era la única solución. Después, en diciembre (del año pasado) me hicieron esperar toda la mañana acá en el Poder Judicial y alrededor de las 13:45 me dijeron que la jueza me mandaba a decir que en dos horas iba a ir la Canaf a mi casa a buscar a mi hijo para llevarlo a un internado. Fui a avisarle a mi hija y se juntaron todos los hermanos para poder despedirlo, porque no iban a verlo por un tiempo, pero nada de eso sucedió. Nunca fueron a buscarlo”, lamentó.

“Mi hijo es el famoso ‘Chucky’ o ‘Jipy’. El de los videos, a quien le pegan puntazos. A quien quisieron tirarlo de un techo”, dijo quebrada la mujer y agregó que le han llegado esas filmaciones pero que nunca ha podido verlas por completo porque la lastiman. “Yo pido una internación, no aguanto más. Ya estoy sufriendo de más”, suplicó.

“Juro que tengo vergüenza de salir a la calle, la gente no tiene problemas conmigo si no con los hechos delictivos de mi hijo. A él no lo lleva a robar el hambre, sino las ganas de drogarse. Él mismo le dijo a su hermana ayer: ‘Yo quiero salir, pero no sé cómo, no puedo’. Tiene 16 años y ganas de salir adelante, pero le están dando la espalda”, agregó la mujer.

Señaló que el 15 de enero, por los delitos que ha cometido su hijo, perdió su casa. “Supuestamente cansada, la misma gente que le compraba las cosas que él se robaba me tiró las cosas a la calle y me usurpó la casa. Tuve que irme y ahora estoy en lo de mi mamá. Estoy durmiendo con mis cuatro hijos menores en el piso. Hoy me voy de nuevo sin respuesta, solo me dicen que vaya a la Fiscalía de Abordaje”, cerró desilusionada.

Actualmente, la causa tramita en el Juzgado de Familia, Niñez, Adolescencia y Violencia 3, a cargo de Ana Belén Villegas. El Diario intentó comunicarse con ella pero no fue posible. A través de la Dirección de Prensa y Comunicación Institucional del Poder Judicial señaló que se está trabajando sobre el expediente y que en cuanto a la internación de Busto, debe ser tramitada por el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Salud. Tampoco detalló cuáles son las medidas que están en curso, pero sí resaltó que en caso de que el joven reciba una nueva denuncia el expediente sería trasladado a un Juzgado Penal, Juvenil y Contravencional.