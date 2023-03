Entrega de los premios Oscar: el cine argentino puede tener su tercera estatuilla

La 95ª edición de los premios Oscar se pondrá en marcha a las 21 en el Dolby Theatre de Los Ángeles, en una ceremonia que será transmitida por las señales TNT y HBO Max, y que podría significar una tercera estatuilla en su historia para el cine local, a partir de las altas chances con la que cuenta de coronarse el filme "Argentina, 1985", de Santiago Mitre, en el rubro mejor película extranjera.

Las esperanzas en la película protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani, que retrata la tarea de los fiscales Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo al frente del Juicio a las Juntas tras la última dictadura cívico-militar, se basan en su buen paso en los distintos festivales y la temporada de premios.

Darín y Lanzani estarán en la ceremonia en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

El film argentino fue aclamado en los festivales de Venecia, Zúrich, San Sebastián, Londres y La Habana; a la vez que recibió nominaciones en los Critics' Choice Awards y los Bafta británicos, y triunfó en los Globos de Oro y en los Goya.

Pero para hacer historia, como en su momento ocurrió con "La historia oficial" (1985) y "El secreto de sus ojos" (2009), deberá vencer a la alemana "Sin novedad en el frente", nueva versión del clásico drama antibélico, que cuenta con nueve nominaciones.

Las otras competidoras en esa categoría, aunque con menos chances, son la belga "Cerca", la polaca "EO" y la irlandesa "The Quiet Girl".

A nivel global, la gran candidata en esta 95ª edición de los Oscar es “Todo en todas partes al mismo tiempo”, de Daniel Kwan y Daniel Scheinert, que llegará al Dolby Theatre de Los Ángeles con un total de 11 candidaturas.

Le siguen con nueve el drama antibélico rival de "Argentina, 1985" y el drama con altas dosis de humor negro “Los espíritus de la isla”, de Martin McDonagh.

Todas las nominaciones

- Mejor película: "Avatar: El camino del agua", "Ellas hablan", "Elvis", "El triángulo de la tristeza", "Los espíritus de la isla", "Los Fabelman", "Sin novedad en el frente", "Tár", "Todo en todas partes al mismo tiempo", "Top Gun: Maverick".

- Mejor dirección: Daniel Kwan y Daniel Scheinert ("Todo en todas partes al mismo tiempo"), Martin McDonagh ("Los espíritus de la isla"), Ruben Östlund ("El triángulo de la tristeza"), Steven Spielberg ("Los Fabelman"), Todd Field ("Tár").

- Mejor actor: Austin Butler ("Elvis"), Bill Nighy ("Living"), Brendan Fraser ("La ballena"), Colin Farrell ("Los espíritus de la isla"), Paul Mescal ("Aftersun").

- Mejor actriz: Ana de Armas ("Rubia"), Andrea Riseborough ("To Leslie"), Cate Blanchett ("Tár"), Michelle Williams ("Los Fabelman"), Michelle Yeoh ("Todo en todas partes al mismo tiempo").

- Mejor actor de reparto: Barry Keoghan ("Los espíritus de la isla"), Brendan Gleeson ("Los espíritus de la isla"), Brian Tyree Henry ("Causeway"), Judd Hirsch ("Los Fabelman"), Ke Huy Quan ("Todo en todas partes al mismo tiempo").

- Mejor actriz de reparto: Angela Bassett ("Pantera Negra: Wakanda por siempre"), Hong Chau ("La ballena"), Jamie Lee Curtis ("Todo en todas partes al mismo tiempo"), Kerry Condon ("Los espíritus de la isla"), Stephanie Hsu ("Todo en todas partes al mismo tiempo").

- Mejor guion original: "El triángulo de la tristeza", "Los espíritus de la isla", "Los Fabelman", "Tár", "Todo en todas partes al mismo tiempo.

- Mejor guion adaptado: "Ellas hablan", "Glass Onion: Un misterio de Knives Out", "Living", "Sin novedad en el frente", "Top Gun: Maverick".

- Mejor fotografía: "Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades", "Elvis", "Imperio de luz", "Sin novedad en el frente", "Tár".

- Mejor edición: "Elvis", "Los espíritus de la isla", "Tár", "Todo en todas partes al mismo tiempo", "Top Gun: Maverick".

- Mejor diseño de producción: "Avatar: El camino del agua", "Babylon", "Elvis", "Los Fabelman", "Sin novedad en el frente".

- Mejor diseño de vestuario: "Babylon", "Elvis", "La Sra. Harris va a París", "Pantera Negra: Wakanda por siempre", "Todo en todas partes al mismo tiempo".

- Mejor maquillaje y peinado: "Elvis", "La ballena", "Sin novedad en el frente", "The Batman", "Todo en todas partes al mismo tiempo".

- Mejores efectos visuales: "Avatar: El camino del agua", "Pantera Negra: Wakanda por siempre", "Sin novedad en el frente", "The Batman", "Top Gun: Maverick".

- Mejor sonido: "Avatar: El camino del agua", "Elvis", "Sin novedad en el frente", "The Batman", "Top Gun: Maverick".

- Mejor banda sonora: Carter Burwell por "Los espíritus de la isla", John Williams por "Los Fabelman", Justin Hurwitz por "Babylon", Son Lux por "Todo en todas partes al mismo tiempo", Volker Bertelmann por "Sin novedad en el frente".

- Mejor canción original: Chandrabose y M.M. Keeravaani por "Naatu Naatu" ("RRR"), Diane Warren por "Applause" ("Tell It Like a Woman"), Lady Gaga y BloodPop por "Hold My Hand" ("Top Gun: Maverick"), Rihanna, Tems, Ryan Coogler y Ludwig Göransson por "Lift Me Up" (Pantera Negra: Wakanda por siempre"); Ryan Lott, David Byrne y Mitski por "This Is A Life" ("Todo en todas partes al mismo tiempo").

- Mejor película internacional: "Argentina, 1985" (Argentina), "Cerca" (Bélgica), "EO" (Polonia), "Sin novedad en el frente" (Alemania), "The Quiet Girl" (Irlanda).

- Mejor película animada: "Gato con botas: El último deseo", "Marcel the Shell with Shoes On", "Monstruo del mar", "Pinocho de Guillermo del Toro", "Red".

- Mejor documental: "A House Made of Splinters", "All That Breathes", "All the Beauty and the Bloodshed", "Navalny", "Volcanes: La tragedia de Katia y Maurice Krafft".

- Mejor cortometraje: "An Irish Goodbye", "Ivalu", "Le Pupille", "Night Ride", "The Red Suitcase".

- Mejor cortometraje animado: "An Ostrich Told Me the World is Fake and I Think I Believe it", "Ice Merchants", "My Year of Dicks", "The Boy, The Mole, The Fox and The Horse", "The Flying Sailor".

- Mejor cortometraje documental: "Haulout", "How Do You Measure a Year?", "Stranger at the Gate", "The Elephant Whispers", "The Martha Mitchell Effect".

Télam/MGE