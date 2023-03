Hicieron un boquete y robaron celulares y dispositivos que valen unos 9 millones

Cuando los empleados de Cetrogar, en la esquina de Pringles y Colón de la capital, abrieron las puertas del local la mañana del jueves, se toparon con la pálida noticia del faltante de unos 100 teléfonos celulares de distintas gamas, 3 notebooks y 2 tablets. Los elementos fueron sustraídos luego de que al menos tres delincuentes hicieran un boquete en una pared lateral del edificio. Estiman que el botín vale unos $9 millones. La Policía investiga por qué no sonó la alarma.

Una brigada de policías de la Comisaría 1ª trabaja a la par del Sistema Inteligente de Seguridad Provincial (Sispro) con el fin de detectar evidencias por medio de las cámaras de la zona y esclarecer el hecho, que se habría perpetrado cerca de las 5 de la madrugada.

Martín Candia, gerente de la cadena en San Luis, se mostró sorprendido ante lo ocurrido y desde su punto de vista se trató de una situación premeditada. "Para mí fue alguien que lo venía manejando y estudiando con el correr del tiempo", expresó.

Candia contó que se enteraron del robo cerca de las 7 tras abrir el comercio como lo hacen de lunes a sábados. Fue en ese momento en que detectaron un agujero sobre la pared que da a la calle Pringles. Al ser solo de durlock y tener en medio un vidrio, a los malvivientes no les fue difícil hacer un hueco para luego vaciar la vitrina donde estaban los teléfonos y a posterior dirigirse al depósito.

"La Policía actuó rápidamente y detectaron varias huellas. Está todo en plena investigación, aunque no sabemos qué pasó con la alarma sonora, que no actuó. Tenemos registrado que se activó a las 21:30 y se desactivó a las 7 cuando llegamos, pero no disparó al momento en que las personas ingresaron. No sabemos si fueron muy hábiles o hubo un problema. Lo estamos analizando", soltó el gerente de la firma. A su vez, agregó que "según lo que se visualiza en las cámaras, dos personas ingresaron y un tercero quedó en el boquete".

La Policía comentó que aguardan los registros fílmicos del local, debido a que es manejado por la central de la empresa, cuya sede se encuentra en Chaco. Además, trascendió que los empleados del local iban a ser entrevistados por los investigadores en las próximas horas.

“Sabemos que es un trabajo a contra reloj y entendemos que es un sector sumamente céntrico. Por el momento no podemos adelantar mucho, pero nos estamos respaldando en las cámaras de seguridad públicas para tener datos certeros”, le dijo un vocero policial a El Diario.