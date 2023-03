Mateo Retegui convirtió su primer gol con Italia pero perdió con Inglaterra

El jugador argentino Mateo Retegui tuvo su debut como titular y convirtió el único gol de la selección de Italia en la derrota por 2 a 1 ante Inglaterra en partido jugado en el estadio Diego Armando Maradona por la primera fecha del Grupo C de las Eliminatorias para la Eurocopa 2024.

Con una gran asistencia del jugador de la Roma y 10 de Italia, Lorenzo Pellegrini, Retegui dominó dentro del área y definió fuerte y cruzada ante la salida del arquero Jordan Pickfordy a los 11 minutos del segundo tiempo y marcó el descuento de una Azzurra que no la pasó bien cuando caía 2 a 0 con los tantos de Declan Rice y el goleador Harry Kane.

Después de los elogios recibidos por el entrenador Roberto Mancini, quien lo había comparado con Gabriel Batistuta: "No quiero parecer exagerado, pero me recuerda un poco a Batistuta cuando llegó a Italia... Es joven, necesita conocer a sus compañeros, no es fácil", Retegui se pudo afianzar en su primer partido.

El máximo goleador del actual torneo de la Liga Profesional, con seis tantos, disputó los 90 minutos del encuentro y dejó una muy buena impresión con su rendimiento, más allá de haber anotado el gol que pudo haber cambiado la historia para el local, ya que Inglaterra quedó con uno menos a los 35 minutos del complemento tras la expulsión de Luke Shaw.

NA/MGE