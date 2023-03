Tres testigos contaron que "El Coya" mató a tiros a Gatica

Este martes declararon los primeros cuatro testigos en el juicio contra Darío "El Coya" Giménez, Franco Ariel "El Tiri" Chávez y José Flores por el homicidio de Rolando Daniel Gatica. Tres de esas personas que hablaron ante el tribunal de Villa Mercedes complicaron seriamente a uno de los acusados. Los testimonios coincidieron en todo: los tres jóvenes dijeron que los tres imputados empezaron una pelea contra el grupo en el que estaba la víctima, en una esquina del barrio San Antonio, y también indicaron que fue "El Coya" el que sacó un arma de fuego y, en reiteradas ocasiones, disparó contra Gatica hasta matarlo.

El primero en dar su versión sobre lo que pasó la tarde del 1º de mayo del año pasado fue Francisco, un primo de la víctima. El hombre contó que ese día acababa de llegar de su trabajo en el campo y estaba en su casa del barrio San Antonio, tomando mate con su abuela, cuando escuchó un disparo. "Salí y estaban los vagos. José, 'El Coya' y 'El Tiri'. 'El Tiri' le decía 'te la mandaste, te la mandaste' al 'Coya'", recordó.

En un momento Francisco intentó acercarse y Giménez de inmediato reaccionó. "Me apuntó con una (pistola) Bersa y me dijo 'vos no encarés'", narró el testigo, que adujo no saber sobre armas, pero habló de una marca de arma de fuego porque era lo que todos los vecinos repetían en la esquina.

La versión de Francisco fue confirmada por el siguiente testigo, Darío, otro primo de la víctima.

El joven relató que la tarde en cuestión estaba con su hermano, con Rolando Gatica y un amigo en la vereda de calle Güemes, a pocos metros del cruce con Potosí. "Estábamos tomando unas cervezas y vimos al 'Coya', al 'Tiri' y al Josecito Flores venir por Güemes", dijo.

Recordó que los acusados solo pasaron frente a ellos, sin decir palabra y, al rato, regresaron caminando por Potosí.

"Ahí hubo un intercambio de palabras del Chávez con mi hermano y 'El Coya'. Se empezaron a bardear", contó. "Tratamos de frenarlos para que ya no pelearan, pero 'El Coya' sacó un arma y tiró dos o tres tiros", agregó.

Mientras su hermano peleaba con "El Tiri", Gatica intentó agarrar una piedra. En eso que trataba de tomar la roca, le dispararon. "Escuché dos disparos y cayó mi primo", señaló el testigo. "Te la mandaste" escuchó que uno de los acusados le dijo a Giménez y, en cuestión de segundos, se esfumaron de la esquina.

Darío explicó que la pelea se dio porque los Flores no aceptaban que uno de los Gatica fuera pareja con alguien de la familia, con Rocío Flores.

Eso lo confirmó también Rodrigo Gatica, el hermano de la víctima. Relató que el grupo de los acusados pasó en frente de ellos y Flores comenzó a discutir con él porque no lo quería ver cerca de su familia.

"Discutíamos sin pelear y mi hermano trataba de separarnos para que no peleáramos... Pero 'El Coya' tiró unos primeros disparos", aseguró. Indicó que, en un momento, Flores lo encaró con un palo y un cuchillo.