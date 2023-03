"Queremos ser un equipo con el que el hincha se identifique"

Jugó en las dos máximas categorías del fútbol argentino, pero también en la Serie A de Italia, en la Súper Liga de Grecia, en los torneos estaduales de Brasil, en la primera división de Perú y Paraguay. Perforó 113 veces las redes en 483 partidos jugados. Marcó dos goles en una final de Copa Sudamericana ante un equipo brasilero y llevó a la victoria internacional a Independiente de Avellaneda después de 15 años de sequía.

Por todo eso, por la experiencia recolectada a lo largo de 37 años y por su estado de forma impecable, Facundo Parra es un refuerzo top no solo para Juventud, sino para el Torneo Federal A.

El delantero de Capital Federal vino a San Luis en busca de un nuevo desafío, quizás uno de los últimos de su carrera, pero también a buscar la paz que brinda la tierra puntana de la que está "gratamente sorprendido", y para disfrutar un poco más del fútbol y de la familia.

Ni cerca está de afrontar esta empresa con relajación, su gen competitivo no se lo permite y asume con total naturalidad que el plantel que integra tiene el objetivo de ascenso, aunque también lo entusiasma el rol de líder y casi docente que tendrá con los más jóvenes del equipo en este proceso.

—¿Hay ansiedad por empezar a jugar?

—Sí, sin dudas. Llevamos un mes y veinte días de trabajo esperando este inicio del torneo, así que estamos con muchísimas ganas de que ya se ponga en marcha.

—¿Qué te sedujo para elegir a Juventud y al Torneo Federal A?

—Yo quería en principio estar más tranquilo, llevo muchos años jugando en clubes complicados, con situaciones difíciles de por medio, y hoy poder venir acá me da la satisfacción de seguir haciendo lo que me gusta, obviamente al 100%, pero quizás desde otro lado. Lo que es esta ciudad y esta provincia; obviamente disfruto mucho más de jugar al fútbol acá en Juventud y encuentro algo que en los últimos años no tuve.

—¿Te permitió la pretemporada recorrer algo de nuestra provincia?

—Estoy sorprendido realmente con San Luis. Yo no conocía la provincia y la verdad que nos encantó. El poder aprovechar los fines de semana, los pocos días libres que tenemos, para llevar a mis hijos a algunos lugares que realmente son muy lindos hace también que uno disfrute más de la estadía en este club.

—El fútbol es similar en todos lados, pero ¿tenés alguna referencia del Federal A y de cómo se juega?

—Yo sé que este es un torneo duro, como todos, y nosotros tenemos un objetivo claro que es ascender a la Primera Nacional y sabemos lo que eso significa. También es un torneo atípico porque se juega en zonas de nueve equipos y tenés que enfrentarte varias veces (4) con los mismos. A mí no me tocó nunca un torneo así, creo que a la mayoría de mis compañeros tampoco, porque recién cambió este año. Es una categoría dura y muy física, pero nosotros tenemos, a mí entender, un gran equipo, creo que lo vamos consolidando día a día y espero que lo podamos reflejar dentro de la cancha.

—También es un campeonato muy tirano, con poco premio, poco margen de error para los que quieren ascender...

—Seguramente va a ser un torneo muy parejo y creo que los detalles van a marcar muchas diferencias. Entonces es ahí donde tenemos que ponernos más fuertes día a día y saber que en el torneo, pasés cuarto o primero, después podés quedar afuera en un abrir y cerrar de ojos. Iremos paso a paso, primero buscaremos pasar la primera fase y luego luchar para cumplir nuestro objetivo.

—¿Te sorprendió alguno de tus nuevos compañeros? ¿Creés que hay plantel para pelear?

—Sí, creo que podemos pelear, sin dudas. He conocido muchos jugadores jóvenes acá, por ejemplo uno de mis compañeros tiene 16 años, podría perfectamente ser mi hijo, eso me genera ganas de enseñar, más allá de la competencia sana que tenemos dentro del plantel, la variedad de edad te ubica en otro lugar. Muchos compañeros que están hace unos años en el club ven que en este torneo el objetivo es diferente, se apunta a otra cosa. El club apostó fuerte y es muy importante tener ese respaldo dirigencial para pelear por el objetivo.

—En lo personal ¿cómo te sentís para el desafío?

—Yo estoy muy bien, realmente hice una buena pretemporada, en los amistosos uno regula un poco la intensidad porque lo importante arranca en unos días. Yo con mi edad prefiero evitar algunos golpes y estar al 100 para cuando verdaderamente importe.

—Que llegue un goleador como vos ilusiona a los hinchas ¿querés prometerles algo?

—Está claro que la actitud en la cancha no la negocio, después ojalá podamos llegar a jugar bien, pero lo principal será formar un equipo con el que la gente se sienta identificada, que sepa que vamos al frente, que tenemos ganas y que haremos lo necesario para ganar los partidos.