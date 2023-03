Visibilizar en contra de la violencia y la discriminación

Celosas, posesivas, criminales y violentas eran algunos de los prejuicios que se le asignaban a las lesbianas en las ficciones que se emitieron desde 1992 hasta 2014 en los canales de aire de la televisión argentina. Sobre este estigma ponen la lupa Estefanía Santoro y Florencia Garibaldi en el documental “Mala reputación”. Con motivo de conmemorarse el Día de la Visibilidad Lésbica, la colectiva transfeminista Aguafiestas proyectará el filme hoy a las 20:30 en el Centro Cultural "José La Vía", con entrada gratuita y para toda la comunidad.

A partir de entrevistas a profesionales de diversas disciplinas e imágenes de archivo, "Mala reputación" pone la lupa sobre la representación de las lesbianas en los productos de ficción que se emitieron en la televisión argentina desde 1992 hasta 2014. La cineasta Albertina Carri, el sociólogo Ernesto Meccia, la actriz y directora teatral Analía Couceyro y la filósofa y activista feminista Vir Cano acompañan, mediante sus testimonios, a la reconstrucción de un universo que incluía a las lesbianas, pero sin profundidad social.

En Argentina, se conmemora el 7 de marzo como el Día de la Visibilidad Lésbica luego de que en esa fecha en 2010 fuera asesinada Natalia Pepa Gaitán por el padrastro de su novia, en Córdoba. Para la Justicia de esa provincia no hubo indicios de violencia de género. Desde entonces, ese día las identidades lésbicas realizan actividades de visibilización. “Pepa es identidad y territorio, donde florece el orgullo lésbico. Es también impulso para resistir, organizarse y visibilizar el lesbo odio aún imperante en la sociedad”, sostuvo Cintia López, integrante de Aguafiestas.

Para agendar

Hoy a las 20:30

Lugar: Centro Cultural "José La Vía"

Entrada: gratis

“Este día buscamos mostrar que no hay una lesbiana, sino que somos un montón y eso lo podemos constatar en nuestres amigues, en la familia, en la vecina, la que atiende el almacén o en la enfermera que te puso la vacuna, en todos lados hay una lesbiana visible y oculta. Aquí, en San Luis, hay muchas identidades lésbicas, es una sociedad muy particular y muy conservadora, eso hace que no salgan del closet por el miedo a quedarse sin trabajo, a la discriminación, a la violencia, a perder la familia y amistades, el miedo que toda persona de nuestro colectivo tuvo. Hoy por hoy la discriminación y la violencia siguen, lo cierto es que a diferencia de aquellos años 90, cada vez somos más y nos acompañamos, eso hace que cada une, cuando quiera salir, no se sienta sole”, manifestó Cintia.

Redacción/MGE