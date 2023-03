Vatto Fuhrmann, ganador del Martín Fierro Federal

Siempre fue amigo de las luces y los aplausos porque la actuación le trajo muchas satisfacciones a Vatto Fuhrmann. Sin embargo, la exposición es algo que le cuesta asumir y más cuando se trata de escuchar su nombre ante miles de personas. Lejos de las cámaras y envuelto en el ambiente actoral, el artista puntano se enteró que ganó el Martín Fierro Federal por la labor mejor conducción animación masculina, por su participación en "Arqa", el programa de arquitectura de Canal 13 que sabe de reconocimientos.

Vatto no viajó hasta Buenos Aires, donde se realizó la gala de premiación que fue el sábado por la noche, en la Usina del Arte. En el momento que los locutores anunciaban el premio y sus compañeros de trabajo lo recibían por él, Fuhrmann estaba en el escenario del teatro del Centro Cultural de San Francisco del Monte de Oro con el elenco de "Play wolf", la obra que estrenaron y está dirigida por Marcela Aravena.

"Mucha gente quería que suspendiera la obra por la entrega de premios y me parecía una falta de respeto, porque fue un compromiso que asumí antes de la gala", contó el artista, quien actualmente disfruta su presente de reconocimientos.

Es la segunda nominación individual que tiene Fuhrmann junto a “Arqa”. La primera fue en 2021 y no tuvo la dicha de ganarlo. "Las cosas se dan cuando se tienen que dar. Siento que no estaba emocionalmente preparado para esta exposición si me daban el galardón en aquel momento. Si bien soy actor, el salir solo en un lugar y hablar frente a miles de colegas es una situación muy difícil de afrontar. Este año no lo esperaba, me enfoqué en otros proyectos más allá de ‘Arqa’ y llegó solo", contó el conductor, quien también es docente, profesión que ejerce como base de su carrera.

Cinco temporadas tuvo “Arqa”. En 2022 se emitió la última y aún se repiten los capítulos por Canal 13.

Con el Martín Fierro entre sus manos, Vatto contó: "Me siento sorprendido y emocionado, pero a la vez estoy tranquilo y disfruto de lo afectivo, lo familiar, el abrazo de los conocidos. Ver a mi mamá feliz me llena de orgullo".

Fuhrmann llegó a grabar “Arqa” de casualidad. Sus productores, Facundo Sarthes y Eric Weigel, lo llamaron porque necesitaban un conductor diferente, que sea dinámico, que actúe frente a cámara y, principalmente, que deje que el entrevistado sea el verdadero protagonista, como ellos lo describen, el sexto miembro del equipo.

"La propuesta era por un año y terminamos con más temporadas. Nos quedaron muchos amigos y una energía particular que se basó en el respeto. La consigna era respetar al entrevistado porque éramos conscientes del tiempo que nos brindaron y las cosas que nos enseñaron en el momento que nos encontramos. Era charlar como en casa y siempre con las ganas de aprender algo nuevo y transmitirlo a la audiencia", agregó el artista, quien llegó a San Luis y a los pocos días la propuesta de “Arqa” le pisó los talones.

"No sabemos si seguiremos con una nueva temporada. Por el momento tengo varios proyectos personales que me gustaría ahondar, que tienen que ver con YouTube y otros relacionados con el mundo del pódcast. Ya veremos qué nos depara el destino. Ahora estoy focalizado en disfrutar junto con el equipo de la estatuilla", concluyó.

