Enrique Ponce: "Mi aspiración es lograr el Consejo de la Comunidad"

Para Enrique Ponce, el lunes no fue cualquier inicio de semana. Se trató de una jornada en la que oficializó su participación como sublema en el peronismo puntano para ir por la intendencia capitalina y trazó una instancia bisagra en el escenario electoral. La lluvia, que por momentos fue intensa, prácticamente se manifestó como un símbolo de esperanza frente al futuro que proyecta para la ciudad, aseguró.

En un diálogo que mantuvo en exclusiva con El Diario de la República, definió los principales ejes que buscará desarrollar en la Comuna y remarcó cómo será su despliegue: el de un puntano que vive en la misma casa desde hace 25 o 30 años, que mantiene un constante contacto con la gente.

“Si los vecinos me permiten ganar, quiero que sea el sexto día de mayor felicidad política en mi vida. Las otras jornadas que me dieron esa emoción fueron mis dos lanzamientos a intendente y también haber celebrado el triunfo. No hay que contar los pollitos antes que nazcan, pero para mí fue muy emotivo haber estado en el Partido Justicialista”, expresó de cara al anuncio que dio en conferencia de prensa, sobre su candidatura al Municipio con el sublema San Luis Somos Todos.

En su integración al oficialismo, acompañará a Jorge “Gato” Fernández, a quien destacó por su desempeño en todos los ámbitos donde ha trabajado y remarcó la generosidad y amplitud de Alberto Rodríguez Saá, por abrirle las puertas del espacio político. Según recordó, por diferentes cuestiones había tomado la decisión de volver a su casa porque no estaban las condiciones para ser candidato, sin embargo un encuentro con el Gobernador lo motivó a ir en busca de sus sueños. Remarcó especialmente el gesto de recibimiento, dado que él ha sido muy crítico y consideró que esa actitud de diálogo es el reflejo de un trabajo sin grieta, que permite la posibilidad de querer y poder “ser parte”.

Ponce aseguró que su deseo es que Jorge "Gato" Fernández sea el gobernador de San Luis.

De acuerdo a lo que afirmó, el termómetro de la calle lo entusiasma y al mismo tiempo lo emociona. Esos sentimientos los transmite en palabras y también con el cuerpo. Cuando habla de la gente, los ojos le brillan y la garganta le teje un nudo. Es instantáneo.

Comentó que muchas personas lo ven a diario y reconoce que lo distinguen como un vecino común. “Después de que goberné la ciudad volví a mi casa, dejé la política y trabajé como abogado, cuestión que había dejado cuando me postulé en 2011. Me ven bien, trabajando, hago cola para ir al banco, voy al supermercado”, dijo.

“Sin importar el resultado, uno va por la lucha. Hay que darlo todo para ganar, pero no se va por el resultado. En política se gana, se pierde, lo importante es dar la cara, defender ideas. No se trata de llegar a un cargo para después andar en auto con vidrios polarizados. Quienes tenemos vocación política amamos a la política, que hoy está bastante desacreditada. No es culpa de la gente, somos los políticos quienes hemos logrado que la gente rechace la política”, añadió.

Propuesta

El dirigente especificó que si es elegido como intendente, en primer lugar buscará hacer 100 veces mejor las cosas. Trabajará por los que pudo haber defraudado por cuestiones pendientes de realización y por los que creyeron en él y perdieron la confianza. También accionará para aquellos que tienen otras inquietudes, a quienes les gustan otros candidatos y a los que van por la gestión más que por los espacios políticos. En definitiva, irá por un gobierno de todos, aseveró.

“Es una nueva oportunidad que me da la vida y quiero que esto trascienda no en una individualidad, sino en ser parte de un proyecto con contención, con estructura política. No se trata de una candidatura coyuntural, creo que se trata de ser protagonista de la política con base en los valores que uno abraza y que lleva en la sangre. No solo será un cambio, como dijo Alberto, sino una bisagra hacia el destino y futuro de los sanluiseños. Tener la posibilidad de apertura del PJ a partir de la decisión del máximo responsable es algo que agradezco mucho, me siento protagonista en ese proceso de llevar adelante las ideas dentro de un concepto político dirigido a todos los vecinos”, apuntó.

Sin grietas: Ponce agradeció la generosidad y amplitud de Alberto Rodríguez Saá, quien le abrió las puertas en este desafío. Remarcó la visión del Gobernador de trabajar sin grietas y permitir que todos puedan ser parte.

Eje principal

Según manifestó, el principal objetivo de su gestión será asumir la responsabilidad de la institucionalización definitiva (a lo largo de los tiempos que vengan) del Consejo de la Comunidad. Ponce detalló que se trata de una cuestión que está en la Carta Orgánica Municipal, que consiste en dar lugar a la cuarta estructura de poder en el estado republicano (a nivel municipal).

Es decir, así como está la Intendencia, el Concejo Deliberante y el Juzgado de Faltas, se sumará el Consejo de la Comunidad, estructura en la que los vecinos serán parte de las decisiones. No se trata de un concepto de cogobierno ni tiene las mismas funciones que el Defensor del Pueblo. “Es de avanzada y es mi desafío. Para el Municipio será el eje porque a partir de esto están todos los demás temas. El derecho humano fundamental es el derecho a la ciudad, debajo de eso están los demás derechos. Permitirá que el vecino deje de ser convidado de piedra”, argumentó.

“Tenemos un sistema muy fuerte de presidencialismo donde todos los que llegamos y manejamos las lapiceras, decidimos. Está bien, es una facultad constitucional, pero con este eje que trazo habrá representantes votados por distintos referentes de 8 consejos vecinales. Todo esto está por ordenanza. Libremente se autolegitiman, llevan adelante una elección y de los referentes de consejos vecinales eligen uno para que integre el cuerpo. Si soy elegido nuevamente intendente, haré que quede instaurado de manera intocable el Consejo de la Comunidad. Es un paso hacia adelante para que el vecino no sienta lo público como ajeno, sino que lo haga propio. Es un involucramiento que será muy sano para la democracia participativa y el principio republicano de la división de poderes”, graficó.

Sobre "Gato" Fernández

Ponce comentó que mantuvo una reunión de manera informal con Jorge “Gato” Fernández. En principio, se iba a tratar de un encuentro breve, pero la afinidad de los temas trabajados hizo que se extendiera más de lo previsto. Destacó que en esa instancia, eran dos exintendentes que compartían sus experiencias. Claramente fue un momento grato y productivo.

“Habrá que preguntarle a los historiadores, pero si el 'Gato' es el próximo gobernador, que estoy seguro que va a ser, sería la primera vez que tendremos un gobernador que ha sido intendente. Además, es una persona que tomó la decisión de ser candidato, la gente empezó a conocerlo, muchos ya lo conocían y se lo puede ver tal cual es: llano, sencillo”, precisó.

Afirmó que será fantástico tenerlo en la gobernación y transmitió toda su fuerza para que sea el mandatario provincial en la etapa que viene para San Luis. Incluso indicó que en la labor como juez del Superior Tribunal de Justicia actuó conforme al derecho, resultando exitoso y coherente con los valores y principios.

“Soy el mejor candidato, todos los candidatos deben creer lo mismo de sí mismos. Lo decidirán los vecinos. De lo que sí estoy seguro es que gran parte de la ciudadanía sabe cómo trabajo: 24 x 7, los 365 días del año, con mucha responsabilidad. Eso me significó una experiencia muy importante para transmitir. Voy por el voto de todos los vecinos, no solo los justicialistas”, concluyó.

