Exigen que causa por abuso no sea declarada prescripta una vez más

Desde hace cinco años y medio M.E.E. lucha incansablemente para que A.F.L., su concuñado, sea condenado por haber violado a su hija cuando tenía 6 años. En septiembre del año pasado el Tribunal de la Cámara de Apelaciones de la Tercera Circunscripción Judicial, a través de un juicio abreviado, lo condenó a tres años y cuatro meses por “Abuso sexual simple”, en perjuicio de otra sobrina.

Ese día, A.F.L. iba a comenzar a ser juzgado por los dos hechos, pero la defensa del acusado propuso un acuerdo de juicio abreviado por el delito menor y solicitó la prescripción de la causa por el delito más grave. Ese expediente está caratulado como “Abuso sexual con acceso carnal agravado por el grave daño producido a la salud mental de la víctima”, y ya había estado a punto de quedar en la nada porque un tribunal había decretado su prescripción.

La querella, representada por María de los Ángeles Tapia, presentó una apelación ante la Cámara Penal de Concarán y, ante el rechazo, presentó un recurso de inconstitucionalidad en mayo de 2019. En 2020, el Superior Tribunal de Justicia hizo lugar y ordenó que la causa fuera desarchivada y siguiera su curso hacia el debate oral. A.F.L. fue detenido en marzo de ese año.

Por ese hecho enfrenta un pedido a 18 años de prisión. A la víctima le llevó 12 años revelar que su tío la había violado cuando tenía 6 años, en una de las habitaciones de la casa de él, durante un festejo familiar. Tras evaluar los detalles de la causa, Francisco Pérez presentó un pedido de prescripción y el juez Penal de Santa Rosa, Jorge Pinto, le hizo lugar valiéndose del principio de retroactividad de la ley.

Para Tapia el fallo que condenó a A.F.L. el año pasado suspende la prescripción que la Justicia dice sobre la causa más grave. Tras ese veredicto el Tribunal hizo lugar al planteo de la defensa y nuevamente la causa fue declarada prescripta.

“Por ese motivo, volvimos a apelar nuevamente con un recurso de inconstitucionalidad basado en el abuso de la normativa legal que tiene que ver con los Derechos Constitucionales de los Menores y la imprescriptibilidad de los delitos de abuso sexual contra ellos, tal como lo establece la normativa internacional con respecto a los Derechos del Niño. Podrían haber resuelto de igual manera en que lo hizo el Superior Tribunal de Justicia. Volvimos a hacer la presentación no solo con respecto a que no debería hacerse lugar a la prescripción, sino que la Cámara dictaminó sobre un fallo de un Tribunal Superior, adujeron que como la causa no había pasado previamente por casación tenían derecho a resolver sobre esto”, explicó la letrada.

El hecho por el que A.F.L. fue condenado el año pasado ocurrió a fines de 2015 en su domicilio, en Merlo. Tapia, quien también representó a esa víctima, señaló que en ese momento la damnificada estaba cursando el último año del secundario, era menor, y decidió denunciarlo dos años después, en 2017, cuando ya era mayor.

El Tribunal estuvo integrado por los jueces María Claudia Uccello, Sandra Elizabeth Piguillem y José Luis Flores (camarista de la ciudad de San Luis), quien participó de forma virtual. Tras escuchar a las partes, resolvieron homologar el acuerdo y condenar al abusador.

Como atenuantes señalaron la ausencia de antecedentes penales del acusado, y como agravantes, el aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima; el aprovechamiento de las circunstancias de tiempo, modo y lugar; y la extensión del daño causado.